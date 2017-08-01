MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>İstanbul'da giyim harcamaları yüzde 2.96 azaldı

İstanbul'da giyim harcamaları yüzde 2.96 azaldı

REUTERS
01 Ağustos 2017 - 12:55Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 12:55

İstanbul'da Temmuz ayında perakende fiyatlar yüzde 0.2, giyim harcamaları grubu yüzde 2.96 artarken gıda harcamaları grubu ise yüzde 0.67 azaldı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) İstanbul için hazırladığı ve 1995 bazlı ücretliler geçinme endeksine göre Temmuz'da toptan fiyatlar yüzde 0.55 arttı.

 Temmuz'da perakende fiyatlar bir önceki aya göre; ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 5.22, diğer harcamalar grubunda yüzde 1.97, konut harcamalarında yüzde 1.17, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0.84, ev eşyası harcamalarında yüzde 0.63, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0.06 artış gösterdi. Aynı dönemde giyim harcamalarında yüzde 2.96, gıda harcamalarında yüzde 0.67 azalış gerçekleşti.

 Toptan fiyatlar ise aylık bazda; yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 5.54, madenler grubunda yüzde 3.78, kimyevi maddeler grubunda yüzde 3.17, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0.39, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0.31 artış gösterdi. Bu dönemde gıda maddeleri grubunda yüzde 2, mensucat grubunda yüzde 0.11 azalış meydana geldi.

Etiketler: giyim alışverişi , tekstil , azalma
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri