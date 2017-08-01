İstanbul'da giyim harcamaları yüzde 2.96 azaldı

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) İstanbul için hazırladığı ve 1995 bazlı ücretliler geçinme endeksine göre Temmuz'da toptan fiyatlar yüzde 0.55 arttı.

Temmuz'da perakende fiyatlar bir önceki aya göre; ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 5.22, diğer harcamalar grubunda yüzde 1.97, konut harcamalarında yüzde 1.17, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0.84, ev eşyası harcamalarında yüzde 0.63, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0.06 artış gösterdi. Aynı dönemde giyim harcamalarında yüzde 2.96, gıda harcamalarında yüzde 0.67 azalış gerçekleşti.

Toptan fiyatlar ise aylık bazda; yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 5.54, madenler grubunda yüzde 3.78, kimyevi maddeler grubunda yüzde 3.17, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0.39, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0.31 artış gösterdi. Bu dönemde gıda maddeleri grubunda yüzde 2, mensucat grubunda yüzde 0.11 azalış meydana geldi.