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    Haberler >Gündem>İstanbul'da gece yarısı silahlı kavga: 2'si ağır 6 yaralı

    İstanbul'da gece yarısı silahlı kavga: 2'si ağır 6 yaralı

    İHA
    10.11.2017 - 01:21 | Son Güncelleme:

    Maltepe’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

    Olay, 23.45 sıralarında Maltepe Başıbüyük Mahallesi Emek Caddesi üzerinde bulunan bir büfede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı masada oturan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada 5’i silahla olmak üzere 6 kişi yaralandı.

    Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralı olan 2 kişinin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Etiketler: istanbul , silahlı kavga
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