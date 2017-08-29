MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>İstanbul'da fırtınada o an!

    İstanbul'da fırtınada o an!

    DHA
    29.08.2017 - 20:08 | Son Güncelleme: 29.08.2017 - 20:41

    İSTANBUL’da etkisini gösteren fırtına ve şiddetli yağış sırasında Sirkeci’de Büyük Postane önünde gençler, uçan bayrağı yerden alarak kaldırdı. O anlar kameraya böyle takıldı.

    İSTANBUL’da yağış etkili oluyor. Sirkeci’de Büyük Postane önünde gençler, fırtınadan uçan bayrağı koşarak kaldırdı. Tesadüfen orada bulunan, kendisi de fotoğrafçı olan Soner Arkan, o anı böyle fotoğrafladı.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: fırtına , bayrak , yağmur , istanbul
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri