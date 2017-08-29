İstanbul'da fırtınada o an!

İSTANBUL’da yağış etkili oluyor. Sirkeci’de Büyük Postane önünde gençler, fırtınadan uçan bayrağı koşarak kaldırdı. Tesadüfen orada bulunan, kendisi de fotoğrafçı olan Soner Arkan, o anı böyle fotoğrafladı.

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