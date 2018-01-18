Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İstanbul'da fırtına! Su seviyesi 4 metreye çıktı

    İstanbul'da fırtına! Su seviyesi 4 metreye çıktı

    Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL-Akın ÇELİKTAŞ / DHA
    18.01.2018 - 06:20 | Son Güncelleme:

    İstanbuL'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos nedeniyle deniz seferlerinde aksamalar yaşanıyor. Etkili olan lodos denizde dev dalgalar oluşturdu.


    İstanbul Boğazı kıyılarında lodos nedeniyle dalgaların sahile çarpmasıyla su seviyesi 3-4 metre yüksekliğe kadar çıktı.Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO da bazı seferler iptal edildi:

    İDO'da iptal olan seferler:
    07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot
    07:30 Bursa - Yenikapi Hızlı Feribot
    07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
    07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
    08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

    BUDO'da iptal olan seferler:
    07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
    07:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi
    08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
    09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
    09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi
    09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
    09:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi
    10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

    Etiketler: Fırtına , dalga , Son dakika , sefer iptali
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri