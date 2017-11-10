İstanbul'da ev tasarlamak için Türkiye'ye geldi

Özak Global Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, Luxury Living Group Finans ve Ekonomi Direktörü Mr. Daniele Vignatelli, Luxury Living Group ve Fendi Casa Tasarım Grubu Başkanı Andrea Boschetti ve Luxury Living Engineering CEO’su Michele Galli ev sahipliğinde Büyükyalı İstanbul’da gerçekleşen “İyi Yaşam” temalı gece, aralarında; Abdurrahim Albayrak, Ali Kibar, Arzu Özel, Aslı Ekşioğlu, Ayşe Kucuroğlu, Begüm Özer, Berrin Yoleri, Burcu-Emre Ziyal, Burcu Erçil, Burcu Şendir, Carlos Kameni, Volkan Demirel, Yelda İpekli, Yeliz Yeşilmen, Zeynep Germen.gibi iş, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda ismin katılımıyla gerçekleşti.

Şirketin tasarımcılarının hazırladığı ve ilk kez görücüye çıkan ikonik dekorasyon konseptleri, davetliler tarafından ilgi gördü. Davetliler Deniz Kızı Trio müzik dinletisi ile karşılandı. Mahmut Orhan'ın DJ kabinine geçtiği “İyi Yaşam” temalı gecede, Zeynep Doruk sesiyle geceyi unutulmaz kıldı. Elektro keman sanatçısı Giselle Tavilson ise gece boyunca gerçekleştirdiği performansıyla dikkat çekti.



Luxury Living Group Yönetim Kurulu Üyesi Daniele Vignatelli şunları söyledi: “‘Büyükyalı’nın bizi en çok etkileyen yanlarından biri, kendine has bir hikayesi olması. İyi yaşamı sahiplenen, insanların hayatlarına konfor ve keyif katmayı amaçlayan bir bakış açısı var. Bu bakış açısıyla Büyükyalı projesinin kalitesi, “iyi yaşam” felsefesi ve yenilikçi tasarıma verdikleri önem markamızla örtüştü. Büyükyalı, Fendi Casa kalitesi ile mükemmel uyum sağlayabilecek bir proje olduğu için bu işbirliğine girmeye karar verdik.”