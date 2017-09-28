İstanbul'da eş zamanlı operasyon: Gözaltılar var

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nün yanı sıra çok sayıda sivil ekip destek verdi. Gece saat 01.00 sıralarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden hareket eden ekipler operasyon için düğmeye bastı. Operasyon kapsamında Ataşehir, Bağcılar, Maltepe ve Sultangazi İlçeleri başta olmak üzere birçok adrese özel tim yardımıyla girildi. Girilen adreslerde şüpheli şahıslar üzerinde çalışma yapıldı.

İstanbul genelinde düzenlenen operasyonun içeriği hakkında bilgi verilmezken, gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.



