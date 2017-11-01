İstanbul'da en çok bu ürünlerin fiyatı arttı

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı ücretliler geçinme endeksine göre toptan fiyatlar ise Ekim'de yüzde 0.08 arttı.

Perakende fiyatlar Ekim'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10, toptan fiyatlar ise yüzde 13.18 değişim gösterdi.

Ücretliler Geçinme İndeksi Ekim itibariyle yıllık ortalama yüzde 9.03, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalama yüzde 12.54 olarak gerçekleşti.

Ekim'de perakende fiyatlar bir önceki aya göre; kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 7.59, ev eşyası harcamalarında yüzde 2.62, konut harcamalarında yüzde 0.87, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0.64, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0.20, diğer harcamalar grubunda yüzde 0.16 artış gösterdi.

Aynı dönemde toptan fiyatlar ise aylık bazda, madenler grubunda yüzde 2.95, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0.91, gıda maddeleri grubunda yüzde 0.89, kimyevi maddeler grubunda yüzde 0.76, mensucat grubunda yüzde 0.29 artış gösterdi. Aynı dönemde işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 2.07 azalış izlenirken, inşaat malzemeleri grubunda herhangi bir fiyat değişimi yaşanmadı.