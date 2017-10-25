İstanbul'da elektrik yüklü bulut alarmı... Uçaklar havada tur atıyor

İstanbul hava sahası üzerine yoğunlaşan elektrik yüklü bulutlar olarak adlandırılan CB bulutları(Cumulonimbus) nedeniyle Atatürk Havalimanı’na iniş yapmak için alçalan uçaklar iniş için sıra beklerken, bazı uçaklar da havada tur atmak zorunda kaldı.

İBB'DEN AÇIKLAMA

İstanbul'da sağanak etkisini sürdürürken, Çatalca Terkos civarında gün içinde metrekareye 107 kilogram yağış düştüğü bildirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Çatalca Terkos civarında gün içinde metrekareye 107 kilogram yağış düştü. Yağış akşam saatlerinden sonra şehir merkezinde etkili olacak." denildi. Yağış ilk saatlerde özellikle Silivri, Beykoz ve Çekmeköy'de etkili oldu. Yağmurdan korunmak isteyen vatandaşlar ıslanmamak için kapalı mekanlara, otobüs duraklarına sığındı.



Silivri'de sağanak nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Beykoz ve Çekmeköy'de etkili olan yağış nedeniyle, Kavacık'tan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluştu. Kavacık aktarma duraklarında otobüs seferlerinde gecikmeler yaşandı.



Sefer gecikmeleri nedeniyle vatandaşlar uzun süre yağış altında otobüs beklemek zorunda kaldı. Ayrıca Beykoz sahilinde lodos etkili oluyor.

İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli rüzgar ve yağmur, iş çıkış saatinde hayatı olumsuz etkiledi. Taksim Meydanı'nda yağmurdan korunmak için şemsiyelerini açan vatandaşlar ve turistler, şiddetli rüzgarın azizliğine uğradı. Zaman zaman etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle şemsiyeler kullanılamaz hale geldi.