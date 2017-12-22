İstanbul'da dikkat çeken ilan! 'Denize nazır üçgen arazi gökdelene uygun'

İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi’nin, 13 Aralık tarihli ihale duyurusuyla Zeytinburnu Kazlıçeşme’de tamamı Hazine’ye ait olan 755 ada, 2 numaralı parsel satışa çıktı. 331,45 metrekarelik üçgen arsa için 14 milyon 950 bin lira tahmini bedel biçildi. Geçici teminat bedeli 2 milyon 990 bin lira belirlendi. Satışa çıkan 2 numaralı parselin, imar planı gereği 1 numaralı parselle birleştirilerek projelendirilmesi gerekiyor. Tahmini olarak 900 metrekarelik bu parselle birleştirildiğinde toplam bin 200 metrekarelik iki parsele, zemin üstü 70 metre uzunluğunda otel, konut, rezidans yapılabileceği belirtiliyor. Böylece bodrum katlarla birlikte 27 katlı bir gökdelen yapımı mümkün hale geliyor.

DERİMOD OTOPARK OLARAK KULLANIYOR

İhale şartnamesinde arsanın tamamının Derimod Deri Konfeksiyon Pazarlama ve Sanayi A.Ş tarafından araç park yeri yapılmak suretiyle işgal edildiği tespitine yer verildi. Taşınmazın, işgalcisi tarafından satın alınması halinde satış tarihine kadar tahakkuk edecek ecrimisil borçlar ödenmeden tapuda ferağ verilmeyeceği vurgulandı.

35 METREKARESİ YOLA GİDECEK

İhale şartnamesine göre 331 metrekarelik arsanın 35 metrekaresi yola gidecek. İnşaat yapılabilecek büyüklük 296 metrekare olarak belirlendi. Şartnamede arsayla ilgili şu bilgiler verildi: “Söz konusu taşınmaz 1/1000 olçekli Ataköy Turizm Alanı Uygulama imar Planında ‘Tercihli Kullanım Alanı’ foksiyonunda imar adası içinde ancak yapı yaklaşma sınırının dışında kalmaktadır. Turizm Tesislerinde Emsal:2.50, Turizm+Ticarette inşaat alanının en az yüzde 50’si Turizm kullanımına ayrılmak koşuluyla Emsal=2; Ticaret veya Konut için Emsal:1’dir. Ayrık nizam, irtifa=70m’dir. Meri Plana göre 296,37 m2’si Tercihli Kullanım Alanında; 35,08 m2’si ’Yol Alanında’ kalmaktadır.

Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri, KDV dahil olmak üzere tam vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi tutulmayacaktır.”

BAĞCILAR, BEYLİKDÜZÜ, ÇATALCA, ATAŞEHİR

İstanbul Defterdarlığı, 26 Aralık 2017 tarihinde çok sayıda arsanın satış ihalesini yapacak. Sabah 09.30’da ilk olarak Sultangazi’de 94 metrekarelik arsa satışıyla başlayacak ihaleler arasında Arnavutköy Haraçcı’da 15.8 milyon; Çatalca Muratbey’de 12.7 milyon, 11.7 milyon, 8.6 milyonluk satışlar dikkat çekiyor. Bağcılar Fevziçakmak Mahallesinde bin 310 metrekare için 7.5 milyon lira; Beylikdüzü Gürpınar’da 2 bin 175 metrekare arsa için 3.2 milyon tahmini bedel belirlendi. Kartal Soğanlık’ta 527 metrekare içinse yaklaşık 2 milyon lira tespit edildi. Ataşehir İstiklal ve İçerenköy mahallelerinde de iki parselin satışı peş peşe yapılacak.

İSTANBUL’UN YENİ BAŞKANINDAN İLK İHALELER

Kadir Topbaş’ın ayrılmasından sonra Mevlüt Uysal’ın başkanlık koltuğuna oturduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi de altı arsası için ihaleye çıktı. Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan ilanlarda Tuzla’da yaklaşık 756 metrekarelik arsa 2 milyon; Sarıyer Tarabya’da 465 metrekare arsa 1.6 milyon; Kağıthane’de 322 metrekare ve 422 metrekare iki ayrı parsel yaklaşık 1.5’ar milyon; Sultangazi’de bin 500 metrekare arsa 5 milyon; Eyüp’te 650 metrekare arsa 3.6 milyon lira tahmini bedelle satışa çıktı.

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