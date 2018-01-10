Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>İstanbul’da depresyona girdi, Portekiz’den çıktı

    İstanbul’da depresyona girdi, Portekiz’den çıktı

    Hürriyet Haber
    10.01.2018 - 23:32 | Son Güncelleme:

    AMERİKALI Chris Lemanski, depresyonunu yenmek için benzerine az rastlanır bir yol izledi.

    Ve Türkiye’den başlayarak ta Portekiz’e kadar yürüdü. Yolculuğuna dair detayları gün gün ‘blog’unda da paylaşan Chris, yaklaşık 9 bin 650 kilometrelik mesafeyi tam 18 ayda kat etti. İstanbul’dan çıkılan yolculuk, 15 Ekim 2017 tarihinde Porto’da son buldu. Yolda harcadığı parayı ise birikimleri bittikten sonra ‘ukulele’ çalıp bahşiş toplayarak çıkaran 27 yaşındaki genç adam, benzer sorunlar yaşayan herkese de yürümesini tavsiye edip ekledi: “Korkunun ve bilinmezliğin sizi ilk adımı atmaktan alıkoymasına izin vermeyin.”

    İstanbul’da depresyona girdi, Portekiz’den çıktı

    Etiketler: Chris Lemanski , gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri