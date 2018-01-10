İstanbul’da depresyona girdi, Portekiz’den çıktı

Ve Türkiye’den başlayarak ta Portekiz’e kadar yürüdü. Yolculuğuna dair detayları gün gün ‘blog’unda da paylaşan Chris, yaklaşık 9 bin 650 kilometrelik mesafeyi tam 18 ayda kat etti. İstanbul’dan çıkılan yolculuk, 15 Ekim 2017 tarihinde Porto’da son buldu. Yolda harcadığı parayı ise birikimleri bittikten sonra ‘ukulele’ çalıp bahşiş toplayarak çıkaran 27 yaşındaki genç adam, benzer sorunlar yaşayan herkese de yürümesini tavsiye edip ekledi: “Korkunun ve bilinmezliğin sizi ilk adımı atmaktan alıkoymasına izin vermeyin.”