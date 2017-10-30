İstanbul'da denizde can pazarı! İşaret fişeği atıldı

Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece’de dün gece saatlerinde gezinti için çıktıkları teknede mahsur kalan 3 kişi 5 saat sonra kurtarıldı. Büyükçekmece sahilinde etkili olan dalgalar arasında denize çıkan Ergün Usta (38), Ali Arıcı (52) ve Hakan Turhan’ın (50) içerisinde bulunduğu tekne dalgalar arasında kaldı. Büyükçekmece Orduevi arka kısmı sahilinde kıyıya yaklaşık 100 metre mesafede su almaya başlayan teknenin içerisinde bulunan Ergün Usta, Ali Arıcı ve Hakan Turhan bulundukları teknenin su aldığını ve batmaya başladığını yakınlarına iletti.



Yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Havanın yağışlı olması ve denizdeki dalganın 2 metreyi bulması üzerine polis ekiplerine bağlı kıyı emniyeti ekipleri tekneye ulaşamadı. Deniz arama kurtarma birliğine intikal ettirilen konu üzerine SAR timlerine ait özel tim olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen SAR timleri daha sonra botla tekne içerisinde kalan 3 kişiyi kurtarmak için operasyon başlattı. Denizden 100 metre açıkta bulunan tekneye yanaşan SAR timleri, tekne içerisinde bulunan 3 kişiyi çıkarmak istedi.



TEKNEYİ TERK ETMEK İSTEMEDİLER



Yaklaşık 2 metreyi bulan dalgaların arasında kalan 3 kişi saatler süren operasyon sonucu kurtarılmayı beklerken, tekneye botla yanaşan kurtarma timlerinin yardımını kabul etmedi.



Deniz arama kurtarma birliğine bağlı SAR timleri teknede mahsur kalanları kurtarmak için operasyon başlattı. Tim komutanının ilk önce işaret fişeği attığı kurtarma operasyonunda botla teknenin yanına gidildi. SAR timleri ekipleri teknede bulunanları çıkarmak istedi. Teknede bulunan Ergün Usta, Ali Arıcı ve Hakan Turhan tekneyi bırakmak istemedi. SAR timleri durumu kıyıda bulunan tim komutanına iletti. Telsiz ile kurulan iletişimde tim komutanı ise teknede bulunanların bir an önce tekneyi terk etmeleri gerektiğini ifade etti. Daha sonra tekneden ayrılan 3 kişi botla kıyıya getirildi.



Yaklaşık 5 saat boyunca su alan tekne içerisinde bekleyen 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, tüm bu yaşananlar kameralarca kaydedildi. Görüntülerde işaret fişeği atılması ve ekiplerin teknede kalanları kurtarması saniye saniye görülüyor.