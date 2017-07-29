İstanbul'da dehşet evi

İranlı Sayed Salar Mehdi Pour,(29) kardeşi Saffer Mehdi Pour(28) ve kuzenleri Javad Ebrahim Fard(26) 15 Haziran 2017 günü yasal yollardan İstanbul’a

geldi. Aileleri İngiltere’ye gitmelerini istiyordu. İranlı Farmaz adlı insan kaçakçısı ile temas kurdular. 35 bin Euro ödeme yapıldı. İranlı Farmaz, 3 İranlı’yı Taksim’de bir otele yerleştirdi. Bir ay otelde kalan 3 İranlı’nın ailesi sınırda sorun olduğu gerekçesiyle oyalandı. Aileden 75 bin lira daha alındı.

Farmaz, daha sonra 3 İranlı’yı gidiş için zamanın geldiğini söyleyerek otelden çıkardı. Kadıköy Fikirtepe’de bir eve götürdü. Burada eve girdikleri anda Afgan uyruklu 6-7 kişi üzerlerine çullandı. Bıçak ve silah tehdidiyle elleri, ayakları, gözleri bağlandı. Afgan çete aileyle bağlantı kurdu ve 65 bin Euro daha istedi. Aileye işkence ettikleri görüntüleri göndererek paranın acil olarak gönderilmesi istendi. Aile ilk başlarda çeteyle anlaşma yoluna gitmek istedi ancak çete istediği paradan taviz vermedi.

Aile bu girişimde başarılı olamayınca dayıları Elyas Momammad Khah İstanbul’a geldi. Asayiş Şube Gasp Büro Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi, dayılarının başvurusu üzerine araştırma başlattı. Polis, aile üzerinden dolaylı rehine kurtarma çalışması yürüttü. Bir yandan da bulunabilecekleri adreslere bakıldı. Ancak bir sonuç alınamadı.

Daha sonra Khah’ın yeğeni İstanbul’a geldi. Yeğeni kaçırıldıkları gün görüştüğü Sayed’in Fikirtepe diye bir yerden bahsettiğini söyledi. Polis, kentsel dönüşüm alanı olan Fikirtepe’deki metruk evlere yöneldi. Burada Afganlıların kaldığı sokak belirlendi. Gece evler tek tek dolaşılarak dinlendi. Bir evden inleme sesi gelmesi Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi kapıyı kırarak içeri girdi. 3 İranlı kurtarıldı. Afgan çete üyeleri Farhat Eşref(20) VE Zülfikar Settar(22) yere yatırılarak gözaltına alındı. 37 gün inanılmaz işkence gören İranlılar ailelerine teslim edildi. İranlılar ve aileleri polise teşekkür etti.