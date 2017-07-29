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    İstanbul'da dehşet evi

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    29 Temmuz 2017 - 11:31Son Güncelleme : 29 Temmuz 2017 - 11:47

    İngiltere’ye gitmek için yardım istedikleri Afgan gasp çetesi tarafından kaçırılan 3 İranlı, kaçırıldıkları evde 37 gün boyunca işkence gördü.  İranlıların bıçakla derileri parçalandı, vücutlarına kızgın ütü basıldı, çekiçle vücutlarına vuruldu. Polis, Kadıköy Fikirtepe’de Afganlıların kaldığı sokakta evleri tek tek dinledi. İnleme sesi gelen eve kapısı kırılarak girildi. 3 İranlı kurtarıldı.

    İranlı Sayed Salar Mehdi Pour,(29) kardeşi Saffer Mehdi Pour(28) ve kuzenleri Javad Ebrahim Fard(26) 15 Haziran 2017 günü yasal yollardan İstanbul’a İstanbulda dehşet evi
    geldi. Aileleri İngiltere’ye gitmelerini istiyordu. İranlı Farmaz adlı insan kaçakçısı ile temas kurdular. 35 bin Euro ödeme yapıldı. İranlı Farmaz, 3 İranlı’yı Taksim’de bir otele yerleştirdi. Bir ay otelde kalan 3 İranlı’nın ailesi sınırda sorun olduğu gerekçesiyle oyalandı. Aileden 75 bin lira daha alındı.

    Farmaz, daha sonra 3 İranlı’yı gidiş için zamanın geldiğini söyleyerek otelden çıkardı. Kadıköy Fikirtepe’de bir eve götürdü. Burada eve girdikleri anda Afgan uyruklu 6-7 kişi üzerlerine çullandı. Bıçak ve  silah tehdidiyle elleri, ayakları, gözleri bağlandı. Afgan çete aileyle bağlantı kurdu ve 65 bin Euro daha istedi. Aileye işkence ettikleri görüntüleri göndererek paranın acil olarak gönderilmesi istendi. Aile ilk başlarda çeteyle anlaşma yoluna gitmek istedi ancak çete istediği paradan taviz vermedi.

    İstanbulda dehşet evi

    Aile bu girişimde başarılı olamayınca dayıları Elyas Momammad Khah İstanbul’a geldi. Asayiş Şube Gasp Büro Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi, dayılarının başvurusu üzerine araştırma başlattı. Polis, aile üzerinden dolaylı rehine kurtarma çalışması yürüttü. Bir yandan da bulunabilecekleri adreslere bakıldı. Ancak bir sonuç alınamadı.

    Daha sonra Khah’ın yeğeni İstanbul’a geldi. Yeğeni kaçırıldıkları gün   görüştüğü Sayed’in Fikirtepe diye bir yerden bahsettiğini söyledi. Polis, kentsel dönüşüm alanı olan Fikirtepe’deki metruk evlere yöneldi. Burada Afganlıların kaldığı sokak belirlendi. Gece evler tek tek dolaşılarak dinlendi.  Bir evden inleme sesi gelmesi Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi kapıyı kırarak içeri girdi. 3 İranlı kurtarıldı. Afgan çete üyeleri Farhat Eşref(20) VE Zülfikar Settar(22) yere yatırılarak gözaltına alındı. 37 gün inanılmaz işkence gören İranlılar ailelerine teslim edildi. İranlılar ve aileleri polise teşekkür etti.

    İstanbulda dehşet evi

    Etiketler: istanbul , dehşet , Ev
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