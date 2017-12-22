İstanbul'da dehşet... Aynı evde kalan 4 kadına tecavüz ettiler!

Bağcılar'da 19 Aralık 2017'de meydana gelen olayda polisi arayan kadınlar evlerine gelen 2 kişinin kendilerini tecavüz ettiğini ve cep telefonlarını gasp ederek kaçtıkları yönünde şikayetçi oldu.

ODALARA KİLİTLEMİŞLER

Poliste ifade veren ve tekstil atölyesinde çalıştığı öğrenilen kadınlar M.K.(46), M.M.(35), M.M.(44) ve D.A. (38) "Gece yarısı saat 03.00’de kapı çaldı. Kapıda daha önceden tanıdığımız ve Fatih olarak tanıdığımız biri vardı. Bize çok önemli değince kapıyı açtık. Yanındaki arkadaşı ile birlikte içeri girdiler. İçeri girdikten sonra silah çekip bizi zorla odalara kapatarak ayrı ayrı tecavüz ettiler. Daha sonra cep telefonlarımızı alıp kimseye bir şey söylememiz konusunda tembih edip saat 05.30 sıralarında evden ayrıldılar" dediler.

POLİS ŞÜPHELİLERİ KISA SÜREDE YAKALADI

Asayiş şube müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmada polis şüphelilerin peşine düştü. Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler şüphelilerden Fatih A.'ü (23) Güngören’de iki gün sonra gözaltına aldı. Polis olay günü Fatih A.’nın yanında olduğunu tespit ettiği Özbekistan uyruklu Ganibek Y. 'yi de Büyükçekmece’de yakaladı. Şüphelilerle birlikte gasp ettikleri cep telefonları ve olayda kullandıkları tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

ESKİ SABIKALI ÇIKTI

Şüpheliler Gasp Büro Amiriliğinde kadınlar tarafından teşhis edildi. Şüphelilerden Fatih A.’nın daha önceden aile hukukundan kaynaklanan hükümlülüğü ihlal ve tehdit ile cinsel saldırı suçlarından polise geliş kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.