İstanbul'da defnedildiler

Orouba Barakat’ın kız kardeşi Shaza Barakat, cinayetleri Esad rejiminin işlediğini iddia etti. Orouba Barakat ile Halla Bakarat için öğle vakti Fatih Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.



Anne-kızın tabutlarına Özgür Suriye Ordusu bayrağı örtüldü ve baş uçlarına fotoğrafları konuldu. Cenazeye katılan gençler, kollarına Özgür Suriye’yi temsil eden yeşil bantlar taktı. Cenaze törenine Orouba Barakat’ın İstanbul’da yaşayan kız kardeşi Shaza Barakat, ağabeyi Main Bakarat ve babası Tevfik Barakat ile Halla Barakat’ın çok sayıda arkadaşı katıldı.



Orouba Barakat ve Halla Bakarat’ın cenazeleri, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından tekbirlerle cenaze aracına taşındı. Orouba Barakat ve Halla Bakarat Habipler, Yayla Mezarlığı’nda toprağa verildi.