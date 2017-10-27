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    İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 3'ü kadın, 4 gözaltı 

    DHA
    27.10.2017 - 01:17 | Son Güncelleme:

    İstanbul'un çeşitli ilçelerinde akşam saatlerinde düzenlenen DAEŞ operasyonunda 3'ü kadın 4 kişi gözaltına alındı. 

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube (TEM) ekipleri terör örgütü DAEŞ'a yönelik akşam saat 21.30 sıralarında operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında  Fatih ilçesi, Sofular Mahallesi, Yeni Orta Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katına giren polis ekipleri içeride bir süre arama yaptı. 

    Operasyon yapılan adreslerinde yapılan aramalarda sonucunda çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 3'ü kadın 4 kişi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

     

     

     

    Etiketler: deaş
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