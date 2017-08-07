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    İstanbul'da DEAŞ baskını... Gözaltılar var

    AA
    07 Ağustos 2017 - 12:15Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 12:18

    MİT, Emniyet İstihbarat ve Terörle Mücadele ekiplerinin çalışmasının ardından İstanbul'da DEAŞ operasyonu düzenlendi. İki ayrı adreste 5 kişi gözaltına alındı. Zanlıların saldırı için İstanbul'a geldikleri değerlendiriliyor.

    İstanbul MİT Bölge Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlüklerinin çalışması sonucu, terör örgütü DEAŞ adına eylem yapmak amacıyla İstanbul'a geldikleri öne sürülen 5 kişinin adresleri tespit edildi.

    Özel Harekat Şube Müdürlüğü polislerinin de katıldığı operasyonda, Başakşehir'deki 2 adreste yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Evde, 3 tabanca, 1 susturucu, dijital malzemeler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan yerleşkesinde gözaltında tutulan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

    Etiketler: İstanbul , DEAŞ , terör , operasyon
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