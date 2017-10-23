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    İstanbul’da çuvaldaki cesedin esrarı çözüldü!

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    23.10.2017 - 15:02 | Son Güncelleme:

    Arnavutköy’de geçen ay çuval içinde çöpe atılan cesedin bir İranlı Mortaza Jedariseyedi’ye ait olduğu ve fidye için kaçırılıp öldürüldüğü ortaya çıktı. 32 yaşındaki Jedariseyedi’yi işkence ederek öldüren Afganistan ve Pakistanlı 4 kişi gözaltına alındı.

    İstanbul Arnavutköy İmrahor Mahallesi Sevben Mehmet Caddesinde çöp toplayan belediye edipleri, beyaz bir çuvalda kolları çizik olan bazı yerlerinde yanıklar bulunan bir ceset buldu. İstanbul’da çuvaldaki cesedin esrarı çözüldü
    Durumun 155’e haber verilmesiyle olay yerine gelen polis ekipleri üzerinde kimliği bulunmayan cesedin bileklerinde kesiklerin olduğunu, ayaklarında kırık ve göğsünde kesiklerin olduğunu, işkence yapıldığını belirledi.

    Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptıkları araştırma sonunda cesedin bir gün önce yakınları tarafından kayıp olduğu bildirilen İran’dan kaçak olarak Türkiye’ye gelen 32 yaşındaki Mortaza Jedariseyedi olduğunu saptadı. Aileyle irtibata geçen Cinayet Büro ekipleri Eylül ayının başlarında yasadışı yollarla İran’dan Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edilen Mortaza’nın 12 Eylül’de kaçırıldığını ve ailesinden 25 bin dolar fidye istendiği bilgisini aldı. İlk olarak fidyecilerle kendileri anlaşmaya çalışan aile 11 gün boyunca konuyu polise bildirmemiş  ve fidyecilerle müzakereye girmişlerdi. Ağabeyi Behran, son olarak  22 Eylül’de Mortaza’nın sesini duyduklarını söyledi.



    İŞKENCE SONUCU ÖLDÜ

    Behran, polise, kardeşinin Iğdır’dan İstanbul’a tanımadıkları kişilerin yanına geldiğini ve bir gün onların yanında kaldıktan sonra oradan ayrıldığını daha sonra kendisinden haber alamadıklarını belirtti. Yapılan çalışmalarda 12 Eylül günü kaçırılıp Arnavutköy’de bir adreste tutulduğu tespit edilen Mortaza’nın günlerce işkence gördüğü aç bırakılıp elinin kolunun bağlandığı ve daha sonra ayaklarının kırılmış olduğu ortaya çıktı. Gördüğü işkenceye dayanamayan Mortaza’nın hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

    Cinayet Büro ekipleri, aileyle irtibata geçen fidyecilerin peşine düştü. Yapılan geniş çaplı çalışmada Şüphelilerin kullandığı bir telefon numarası tespit etti. Arnavutköy, Anadolu Mahallesinde Afgan Syeed Ameer N. (32) Akran Armany (18) ve Pakistanlı Khuram Shahzad (27) ile Abdullah Abdullah (18) gözaltına aldı. Cinayet bürodaki sorgularının ardından 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.


    İstanbul’da çuvaldaki cesedin esrarı çözüldü

    Etiketler: Operasyon
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