Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İstanbul'da büyük operasyon... Onlarca kişi gözaltında

    İstanbul'da büyük operasyon... Onlarca kişi gözaltında

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    03.02.2018 - 14:27 | Son Güncelleme:

    İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik 10 ilçede düzenlediği operasyonda 77'si yabancı uyruklu 82 kişiyi gözaltına aldı.

    İstanbul'da, Deaş'ın yabancı savaşçılarının Irak ve Suriye'ye giriş çıkışlarını organize eden, lojistik destek sağlayan 5 Türk ile 77 yabancı terörist savaşçı, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.  Yakalanan örgüt üyelerinin eylem hazırlığında oldukları belirlendi. 

    İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Deaş'ın yabancı savaşçılarının Irak ve Suriye'ye giriş çıkışlarını koordine eden örgüt üyesi Türklerle ilgili bilgi aldı. Alınan bilgi üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı. Yapılan çalışmada, örgüt üyesi Türklerin, örgütün yabancı uyruklu savaşçılarına Türkiye'de bulundukları sırada lojistik destek sağladıkları, bu savaşçıların Irak ve Suriye'deki çatışma bölgelerine geçişlerini sağladıkları belirlendi. 

    Yapılan çalışmaların ardından, 10 ilçede, 16 adrese Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Operasyon Timleri ve Özel Harekat Timleri dün gece saat 23.30 sıralarında operasyon düzenledi. 5'i Türk, 77'si yabancı toplam 82 Deaş üyesi gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan bazı örgüt üyelerinin çatışma bölgelerine gidip geldikleri  ve Türkiye'de eylem hazırlığı içinde oldukları belirlendi. Sağlık kontrolünden geçirilen 82 kişinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorguya alındıkları bildirildi. 

    İstanbulda büyük operasyon... Onlarca kişi gözaltında

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: istanbul , DEAŞ , Operasyon , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri