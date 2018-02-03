İstanbul'da büyük operasyon... Onlarca kişi gözaltında

İstanbul'da, Deaş'ın yabancı savaşçılarının Irak ve Suriye'ye giriş çıkışlarını organize eden, lojistik destek sağlayan 5 Türk ile 77 yabancı terörist savaşçı, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan örgüt üyelerinin eylem hazırlığında oldukları belirlendi.

İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Deaş'ın yabancı savaşçılarının Irak ve Suriye'ye giriş çıkışlarını koordine eden örgüt üyesi Türklerle ilgili bilgi aldı. Alınan bilgi üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı. Yapılan çalışmada, örgüt üyesi Türklerin, örgütün yabancı uyruklu savaşçılarına Türkiye'de bulundukları sırada lojistik destek sağladıkları, bu savaşçıların Irak ve Suriye'deki çatışma bölgelerine geçişlerini sağladıkları belirlendi.

Yapılan çalışmaların ardından, 10 ilçede, 16 adrese Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Operasyon Timleri ve Özel Harekat Timleri dün gece saat 23.30 sıralarında operasyon düzenledi. 5'i Türk, 77'si yabancı toplam 82 Deaş üyesi gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan bazı örgüt üyelerinin çatışma bölgelerine gidip geldikleri ve Türkiye'de eylem hazırlığı içinde oldukları belirlendi. Sağlık kontrolünden geçirilen 82 kişinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorguya alındıkları bildirildi.

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