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    İstanbul'da büyük operasyon

    Nuray BABACAN - ANKARA
    14.11.2017 - 01:13 | Son Güncelleme:

    AK Parti, 6 ilin belediye başkanının değiştirilmesiyle yaşanan büyük tartışmalardan sonra ikinci büyük operasyonu İstanbul’da yapacak. AK Parti İstanbul İl Başkanı’nın ve 39 ilçenin en az üçte birinin bu değişim sürecinin içinde olduğu belirtiliyor. İstanbul’da Üsküdar, Eyüpsultan ve Esenyurt belediyeleriyle ilgili inceleme de sürüyor.

    İstanbulda büyük operasyon
    “İstanbul’u kazanan, Türkiye’yi kazanır” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partinin yeni dönem İstanbul yönetiminin kimlerden oluşacağı konusuyla bizzat ilgileniyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın değiştirilmesiyle başlayan operasyonun yeni yılın başında, hem il başkanlığı hem de ilçe başkanlıkları düzeyinde devam edeceği belirtiliyor. Bunun kesin tarihini, partinin İstanbul il kongresini ne zaman yapacağı belirleyecek. Önce ilçe kongreleri tamamlanacak ardından da il kongresinin tarihi belli olacak.

    39 İLÇENİN 3’TE 1’İ

    Büyükşehirler dışındaki ilçe kongrelerinin tamamına yakınını bitiren AK Parti yönetimi, bu ayın sonuna doğru 51 ilin kongresini yapacak. Aralarında büyükşehirlerin bulunduğu diğer kongreler ise en geç şubat ayının sonuna kadar tamamlanacak. Süreç işlerken İstanbul’la ilgili özel değerlendirme yapılıyor. 39 ilçe başkanının en az üçte birinin değiştirileceği öne sürülüyor.

    28-30 İL BAŞKANI

    Çalışmalar tamamlandığında, AK Parti’de istifa ettirilen il başkanı sayısının toplam 28-30’e ulaşacağı belirtiliyor. AK Parti, bir ilin veya ilçenin başkanını görevine devam ettirmeyecekse, kongreden en az bir ay önce istifa ettirerek yerine gelecek kişinin kadroyu dizaynına olanak tanıyor. Bütün bu sürecin ardından, 2018 yılı mart ayı sonunda tüm kongreler tamamlanmış olacak. AK Parti, ondan sonraki süreçte, kendi siyasi önceliklerine göre, büyük kongresinin tarihini belirleyecek.

    SEÇİM KABİNESİ

    AK Parti kulislerine göre Erdoğan, seçimlere ‘yenilenmiş parti yönetimi ve yenilenmiş kabine’ ile girmeyi tercih edecek. Bu nedenle de büyük kongre ilkbaharda yapılacak. Partinin MKYK’sı ve genel başkan yardımcılarının bir kısmı değişecek. Bunu, kabine değişikliği izleyecek ve partiyi seçime götürecek, ‘seçim kabinesi’ oluşturulacak.

    İstanbulda büyük operasyon

    İL BAŞKANI DA GİDECEK

    AHMET Davutoğlu’unn başbakanlığı döneminde göreve getirilen AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci’nin durumu da tartışılıyor. Erdoğan’ın, Temurci ile yola devam etmeyeceği öne sürülüyor. Anayasa referandumunda, İstanbul Koordinasyon Kurulu başkanlığına getirilen Temurci’nin, göreve getirildikten kısa bir süre sonra görevden alınması gibi bir dizi uygulamanın bunun habercisi olduğu ifade ediliyor. Temurci’nin, partinin İstanbul ekibinde yaşanan kutuplaşma nedeniyle yönetim sorunu yaşadığı iddia ediliyor.

    Etiketler: gazetehaberleri
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