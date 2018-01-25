İstanbul'da bugün kar var mı? İşte cevabı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bugün İstanbul ve doğusunun hafif karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçmesi bekleniyor.



Yapılan açıklamada ayrıca Marmara Bölgesi'nde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden (poyraz) kuvvetli (40-60 km/sa) esmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, Marmara genelinde zaman zaman fırtına (50-70 km/sa) şiddetine ulaşacak rüzgarın neden olacağı olumsuzluklara karşı da dikkatli olunması istendi.

Öte yandan yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Afyonkarahisar, Kastamonu, Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Elazığ, Şırnak ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli yağmur, Konya, Karaman, Niğde, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bitlis ve Muş çevrelerinde yoğun kar şeklinde olmak üzere genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Güney Ege ve Batı Akdeniz’de kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/sa zaman zaman 80 km/saat) şeklinde esecek. Rüzgarın Marmara, Ege ve İç Anadolu'nun batısında kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı 1

İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı 6

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 8

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, sabah ve öğle saatlerinden sonra yüksek kesimleri yoğun kar yağışlı 11

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 11

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu 4

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur, iç kesimleri kar yağışlı 5

Erzurum: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı 1

Diyarbakır: Çok bulutlu ve kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8