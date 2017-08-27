MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>İstanbul'da bu sabah... Şaşırtan görüntü

    İstanbul'da bu sabah... Şaşırtan görüntü

    Hürriyet Haber
    27 Ağustos 2017 - 10:49Son Güncelleme : 27 Ağustos 2017 - 11:39

    İstanbul E-5 karayolundan geçen onlarca askeri araçlık konvoy ilginç görüntüler oluşturdu.

    Pazar sabahı E-5 Edirnekapı güzergahından geçen vatandaşlar karşılaştıkları onlarca araçlık askeri sevkiyat karşısında şaştı kaldı. Haber 7'den İbrahim Günay'ın haberine göre geniş güvenlik önlemleri eşiliğinde birbirinden farklı askeri araçların bulunduğu konvoyun uzunluğu dikkat çekti. Konvoya çok sayıda trafik ekibi de eşlik etti.

    SEVGİ GÖSTERİSİ

    Askeri araç sevkiyatının yanı sıra asker sevkiyatı yapıldığı konvoya yoldan geçen vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Konvoyda bulunan askerler de vatandaşa asker selamıyla karşılık verdi. Kimi vatandaşlar ise cep telefonlarına sarılıp o anları kayıt altına aldı. Askeri sevkiyatın nereye yapıldığı konusunda bir bilgi alınamadı.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: istanbul , askeri sevkiyat , Asker
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri