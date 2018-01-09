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    İstanbul'da bu sabah helikopter destekli baskın

    DHA
    09.01.2018 - 07:18 | Son Güncelleme:

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyon başlattı. Önceden belirlenen adreslere giren ekipler çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

    İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziosmanpaşa ve Fatih ilçelerinde daha önceden tespit edilmiş 30 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Sabah saat 05.30 sıralarında başlayan operasyonda torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcıları hedef alındı. Helikopter destekli yapılan operasyona Özel Harekat ekipleri de katıldı.

    ADRESLERE TEK TEK GİRİLDİ

    Narkotik ekiplerinin adreslerini tespit ettiği 39 şüpheliye yönelik baskınlar yapıldı. Ekipler belirlenen adreslere girerken bazı şüphelilerin kapıyı açmadıkları görüldü. Polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına alarak sorgu için emniyete götürdü.

     

    Etiketler: Emniyet
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