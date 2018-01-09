İstanbul'da bu sabah helikopter destekli baskın

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziosmanpaşa ve Fatih ilçelerinde daha önceden tespit edilmiş 30 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Sabah saat 05.30 sıralarında başlayan operasyonda torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcıları hedef alındı. Helikopter destekli yapılan operasyona Özel Harekat ekipleri de katıldı.

ADRESLERE TEK TEK GİRİLDİ

Narkotik ekiplerinin adreslerini tespit ettiği 39 şüpheliye yönelik baskınlar yapıldı. Ekipler belirlenen adreslere girerken bazı şüphelilerin kapıyı açmadıkları görüldü. Polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına alarak sorgu için emniyete götürdü.