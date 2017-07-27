Sağanak ve fırtına İstanbul'u vurdu

SON DAKİKA: İBB'den yapılan açıklamada "Metrobüs hattımız tüm duraklarda hizmet vermektedir. Şehir Hatları Vapurları'nda, Beylerbeyi ve Beşiktaş iskeleleri bağlantılı seferler hariç, tüm seferler yapılmaktadır" denildi.

Öte yandan fırtınada yaralanan yaklaşık 10 kişi Üsküdar Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne tedavi için başvurdu. Yaralılardan iki tanesinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

TRAMVAYIN DİREKLERİ HASAR GÖRDÜ

Tramvayın Kabataş ve Fındıklı istasyonlarındaki direklerin hasar görmesi nedeniyle seferler gerçekleştirilemiyor. İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, tramvay direklerine de hasar verdi. Kabataş ve Fındıklı istasyonlarında, yol üzerindeki tramvay direklerinin hasar görmesi nedeniyle bu hatlarda seferler yapılamadı. Eminönü ile Beyazıt arasında da yaşanan su baskını nedeniyle tramvaylar hareket edemedi. Öte yandan, yağış nedeniyle duran Bağcılar-Beyazıt tramvay seferlerine de yeniden başlandı. Ümraniye'de ise yolda çok sayıda ağaç ve elektrik direği devrildi. Ağaç ve direklerin altında kalan bazı araçlarda hasar oluştu. Bir binanın camları da dolu nedeniyle kırıldı. Kadıköy Bahariye'de ise yol kenarındaki bir ağacın, nostaljik tramvay hattına devrilmesi nedeniyle seferler durdu.

AFAD'DAN YENİ AÇIKLAMA: GECE SAATLERİNE DİKKAT!

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), gece saatlerinde yağışın şiddetini arttırmasının tahmin edildiğini bildirdi.

AFAD'dan şu açıklama yapıldı:

Marmara'da yağışın gece saatlerinde etkisini artıracağı tahmin edildiği için ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır.

SAAT 03.00'TE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yapılan son tahminlere göre, yağışın şiddetini azaltarak yarın (cuma) akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, son yapılan hava tahmin raporuna göre gece saat 03.00’te kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.

BUGÜN NELER YAŞANDI?

Şiddetli yağış, fırtına ve dolu İstanbul'u vurdu. İstanbul genelinde etkili olan şiddetli yağıştan dakikalar önce gökyüzünü siyah bulutlar kapladı. Normal şartlarda havanın kararmasından yaklaşık 2 saat önce gökyüzündeki bulutlar İstanbul’da havayı kararttı.

Silivri ve Beylikdüzü tarafında başlayan şiddetli yağmur kısa süre sonra tüm ilçelerde etkili oldu.

İstanbul'un farklı noktalarında kuvvetli yağış ile birlikte ceviz büyüklüğünde dolu yağdığı da görüldü.

E-5'TE YOĞUN TRAFİK

İstanbul genelinde etkili olan şiddetli yağışla birlikte Silivri’de E-5 karayolunu su bastı. Araçlar su basan yolda ilerlemekte güçlük çekti. Eminönü-Sirkeci arasında diz boyu su görüldü.

AKSARAY'DA KORKU DAKİKALARI

Aksaray Meydanı'nda yoğun su birikintisi oluştu. Bölgeden geçen bir halk otobüsü, bir taksi dolmuş ve bir otomobil, suyun içinde mahsur kaldı.

Vatandaşlar, sular içindeki araçların üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi. Otobüsün üstüne çıkan vatandaşlar, çevredekilerin getirdiği merdivenle diğerler vatandaşlar da olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aksaray'da bazı vatandaşlar, adeta göl haline gelen meydanda yürüyemeyince yüzmeyi tercih etti. Bölgede tramvay seferleri de durdu. Meydandaki alt geçit de sular altında kaldı. Aksaray'da yağışın etkisiyle trafikte de yoğunluk yaşandı. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.



Yağış nedeniyle iş yerlerini su basan esnaf, kendi çabalarıyla suları boşaltmaya çalıştı. Bazı iş yeri sahipleri de su baskınlarını önlemek için önlem aldı.

YÜZEREK KURTULDU



İncirli Köprüsü'nde şiddetli yağış nedeniyle oluşan selden bir vatandaş yüzerek kurtuldu.

ELEKTRİK ÇARPTI

Küçükçekmece'de sağanağın etkisiyle elektrik direğinden kopan kablonun yolda biriken suya temas etmesi sonucu bir kişiyi elektrik çarptı. İstanbul'daki şiddetli yağış ve fırtınada Küçükçekmece Fatih Mahallesi Hatboyu Caddesi'nde elektrik direğindeki kablo koparak, caddede biriken yağmur suyuna temas etti. Bu sırada caddede yürüyen Batıkan Koç'u elektrik çarptı.



Kaldırımdaki vatandaşlar tarafından yoldan çekilen Koç, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen BEDAŞ ekipleri ise elektrikleri kestikten sonra kopan hattı yeniledi. Bu arada, sağanak nedeniyle Beykoz Devlet Hastanesi'nin Acil Servisi'ni su bastı. Hastanedeki sular, çalışanlar tarafından tahliye edildi. Hastane bahçesinde bir ağaç da fırtınanın etkisiyle devrildi.

Çengelköy'teki tarihi çınar için özel ekip

Çengelköy sahilinde çay bahçesinin bahçesindeki bir çınar ağacı boş alana, Küçüksu'da yol kenarındaki bir ağaç ise park halindeki boş aracın üzerine devrildi. Çengelköy Çınaraltı mevkisinde tarihi anıt çınar fırtınada zarar gördü. Ağacın bakımı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından özel ekip oluşturulduğu bildirildi.



Aksaray'da bir otobüsün suya gömüldüğü, yolcuların göğüslerine kadar gelen suyun ortasında kaldığı görüldü. Yolcular güçlükle suda ilerleyerek tahliye edildi.

HAVA TRAFİĞİNİ DE VURDU

Sağanak nedeniyle Atatürk Havalimanı'ndaki bazı seferlerde gecikmeler meydana gelirken, bazı uçaklar farklı şehirlerin havalimanlarına yönlendirildi. Türk Hava Yolları'nın Batman-İstanbul uçağı Antalya'ya, Lizbon-İstanbul uçağı İzmir'e, Erzincan-İstanbul uçağı Ankara'ya, San Francisco seferi Ankara'ya, Bişkek-İstanbul seferi Ankara'ya, Bodrum-İstanbul seferi Ankara'ya, Erzincan-İstanbul seferi Ankara, Lizbon-İstanbul seferi İzmir'e, Batman-İstanbul seferi Antalya'ya yönlendirildi.Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı uçuşlar normal seyrinde devam ederken, uçakların inişlerinde gecikmeler yaşandı.

Yağışın ve rüzgarın durması üzerine seferlerin normale dönmeye başladığı belirtildi.

Öte yandan, yoğun yağış sebebiyle terminal binasının çatısının aktığı ve zeminde su birikintilerinin oluştuğu görüldü.

SEFERLER İPTAL EDİLDİ

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle deniz ulaşımında da aksamalar yaşandı. Akşam saatlerinde başlayan ve şiddetli fırtına ve yer yer dolu şeklinde görülen yağış nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri'nde (İDO) hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsü seferleri yapılamadı, bazı seferler de iptal edildi.

Buna göre, 17.30'daki Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa deniz otobüsü, 17.50 Avşa-Marmara/Avcılar-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü, 18.15 Armutlu-Yenikapı-Kadıköy deniz otobüsü, 18.30 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu deniz otobüsü, 18.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş deniz otobüsü, 19.20 Bostancı-Yenikapı-Çınarcık-Esenköy deniz otobüsü seferleri yapılamadı.



İDO, 19.30 Bostancı-Yenikapı/Marmara-Avşa deniz otobüsü, 19.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa deniz otobüsü, 19.30 Avşa-Marmara/Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü, 21.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş deniz otobüsü seferlerini de iptal etti.

BAZI TEKNELER DENİZİN ORTASINDA KALDI

Yağış sırasında vapurlar da denizin ortasında kaldı. Bazı vapurlarda yolculara can yeleği dağıtıldığı öğrenildi.

AVRASYA TÜNELİ GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Kent genelinde akşam saatlerinde yer yer dolu şeklinde yağan sağanak nedeniyle trafikte de aksamalar yaşanıyor. Avrasya Tüneli de yağış ve fırtına sebebiyle geçici süreyle tedbiren trafiğe kapatıldı.

Kentte etkili olan sağanak ve dolu ana arterler ve ara caddelerde sürücülere zor anlar yaşattı.



D-100 karayolunun bazı noktalarında oluşan su birikintileri, sürücülerin araçlarıyla ilerlemesini zorlaştırdı. Su birikintisi nedeniyle arıza yapan bazı araçlar, itilerek yol kenarına çekilirken yağış trafikte aksamalara neden oldu. Köprü altlarında doludan korunan araç sahipleri de kurtarma ekiplerinin ulaşımını etkiliyor. Dolu nedeniyle bazı araçların da camları kırıldı. Çatılardan kopan parçalar da bazı araçlara zarar verdi.

KAĞITHANE'DE BİR DEPOYA YILDIRIM DÜŞTÜ

Kağıthane'de bir depoya yıldırım düştü, dumanların yükseldiği görüldü.





*İstanbul'da beş dakika arayla çekilen iki görüntü



PROF. DR. KADIOĞLU: OLDUĞUNUZ YERDE KALIN



Afet Yönetim Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, İstanbul'da başlayan yağış ile ilgili önemli bir uyarıda bulundu. Kadıoğlu, 'Avrupa yakasında olduğunuz yerde en az bir saat kalın. Anadolu Yakası'ndaysanız hemen çıkıp evinize gidin' dedi.

Hurriyet.com.tr'ye konuşan Kadıoğlu, başlayan yağmurun bir saat süreceğini, Avrupa Yakası'nda oturan vatandaşların sokakta mücadele etmesinden çok olduğu yerde kalmasının daha doğru olacağını söyledi.

Kadıoğlu sözlerine şöyle devam etti: 'Avrupa yakasında zaten trafik felç olacak. Anadolu yakasındakiler hemen çıkıp evine gitsin. Dünyanın her tarafında meteoroloji radarını vatandaş takip eder, ona göre dışarı çıkayım mı diye plan yapar. Ancak bizim ülkemizde maalesef meteorolojik okur yazarlığı çok düşük. Bunu yükseltmemiz gerekiyor.'







KAZANASMAZ'DAN DA UYARI

İBB Trafik Operatörü Murat Kazanasmaz ise köprü altlarında doludan korunan araç sahiplerinin kurtama ekiplerinin ulaşımını etkilediğni belirterek 'Lütfen duyarlı olalım. Trafik akışını etkilemeyelim' uyarısında bulundu.

İSTANBUL İÇİN SAĞANAK UYARISI YAPILMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporu doğrultusunda İstanbullulara uyarıda bulunuldu. Buna göre, bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde Marmara Bölgesi başta olmak üzere yurdun kuzeybatı kesimlerinde gök gürültülü sağanak etkili olacak.



Edirne ve Kırklareli çevrelerinde çok kuvvetli olacak yağışlar metrekareye 51-75 kilogram, Çanakkale, Tekirdağ ve İstanbul'un batı çevrelerinde kuvvetli olacak yağışlar ise metrekareye 21-50 kilogram düşecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, alınan meteorolojik ihbar doğrultusunda AKOM planlamasıyla İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, Halkla İlişkiler, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Zabıta Daire Başkanlığı, Park ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, İSTAÇ çalışmalarını tamamladı.

Yağışla birlikte rüzgarın da kuzey yönünden kuvvetlice ve aralıklarla fırtına şeklinde (20-60km/s) esmesi bekleniyor.







AKOM'un açıklaması



AKOM'dan yapılan açıklamada ise İstanbul'da gün içerisinde az bulutlu ve açık olması beklenen havanın, akşam saatlerinde yerini çok bulutlu ve yer yer gök gürültülü sağanağa bırakmasının beklendiği belirtildi.



Yağışın özellikle gece saatlerinde etkisini artıracağının tahmin edildiği vurgulanan açıklamada, İstanbullular ani sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı.

Açıklamada, yağışlı hava ve kuzeyli rüzgarların akşam saatlerinde etkili olmasıyla sıcaklıkların hissedilir derecede azalarak, mevsim normallerine gerilemesinin beklendiği de ifade edildi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilere göre ise İstanbul'da akşam saatlerine kadar hakim olacak parçalı bulutlu hava, gök gürültülü sağanağa dönüşecek ve 32 derecelerde seyreden sıcaklık da 24 dereceye kadar düşecek.



Yağışın yarın da devam etmesiyle kentteki sıcaklık en düşük 21, en yüksek 26 derece olacak. Yağışlı hava cumartesi günü yerini parçalı bulutlu havaya bırakacak.