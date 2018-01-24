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    İstanbul'da banka soygunu! Gözyaşlarına boğuldu

    Ersan SAN / DHA
    24.01.2018 - 12:01 | Son Güncelleme:

    Bahçeşehir'de bir bankanın şubesi silahlı kişi tarafından soyuldu. Yaklaşık 100 bin lira çalan soyguncu kaçtı.

     Bahçeşehir 2. Kısım Avni Akyol Bulvarı üzerindeki bir banka  şubesine saat 10.30 sıralarında gelen silahlı bir kişi, güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdikten sonra 100 bin lirayı aldı. Olay sonrası banka çalışanları, büyük bir şok yaşadı. Bir çalışanın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

    Soyguncu kaçarken ihbar üzerine banka şubesine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri de banka içinde inceleme yaptı.  Banka çalışanlarının ifadesine başvuran polis, soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı. 

    Etiketler: banka soygunu , şube , son dakika
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