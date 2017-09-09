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    İstanbul’da alkollü mekanlarda denetim gerçekleştirildi

    DHA
    09.09.2017 - 00:49 | Son Güncelleme: 09.09.2017 - 00:57

    BEYOĞLU ve Kadıköy’de bin polisin katılımıyla kafe, bar, restoran ve eğlence mekanlarında denetim gerçekleştirildi.

    Denetimlerde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul’da alkollü mekanlarda denetim gerçekleştirildi
    ve Motosikletli Polis Timleri görev aldı. Üç saat süren denetime havadan da polis helikopteri destek verdi.

    Beyoğlu’nda 5 noktada gerçekleşen denetimlerde polisler girdikleri mekanlarda ruhsat ve işçilerin sigortalı olup olmadığını kontrol etti. Müşterilere (GBT) uygulaması yapan polis, evrakları eksik olan mekanlara ceza kesti.

    İstanbul’da alkollü mekanlarda denetim gerçekleştirildi

    TURİSTLERDEN POLİSLERE ÖZEL İLGİ

    Galata Kulesi civarında yapılan denetimler sırasında bir mekanda oturan Brezilyalı turistler polislere özel ilgi gösterdi. Kadın turistler bir polis memuruyla fotoğraf çektirdi.

    Etiketler: istanbul , polis , denetim
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