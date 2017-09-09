İstanbul’da alkollü mekanlarda denetim gerçekleştirildi

Denetimlerde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri

ve Motosikletli Polis Timleri görev aldı. Üç saat süren denetime havadan da polis helikopteri destek verdi.

Beyoğlu’nda 5 noktada gerçekleşen denetimlerde polisler girdikleri mekanlarda ruhsat ve işçilerin sigortalı olup olmadığını kontrol etti. Müşterilere (GBT) uygulaması yapan polis, evrakları eksik olan mekanlara ceza kesti.

TURİSTLERDEN POLİSLERE ÖZEL İLGİ

Galata Kulesi civarında yapılan denetimler sırasında bir mekanda oturan Brezilyalı turistler polislere özel ilgi gösterdi. Kadın turistler bir polis memuruyla fotoğraf çektirdi.