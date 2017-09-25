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    İstanbul'da akşam trafiği kâbusu

    Hürriyet Haber
    25.09.2017 - 14:53 | Son Güncelleme: 25.09.2017 - 15:31

    İstanbul için akşam saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel yağış beklendiğinin açıklanması sonrası İstanbul'da akşam trafiği paniği başladı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve İstanbul çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

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    Sabah saatlerinde iş ve okul yoğunluğu nedeniyle büyük trafik kabusu yaşayan İstanbullular, akşam saatleri için gelen yağış uyarısı sonrası trafik paniğine erken girmiş oldu.

    FSM'DEKİ ÇALIŞMA OLUMSUZ ETKİLİYOR

    Öte yandan Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü Anadolu yakası İstanbul-Edirne yönünde, otoyol üzerinde güvenlik amaçlı çelik konstrüksiyon TAK'ların tesis edilmesi çalışmaları devam ediyor. Çalışma nedeniyle FSM Köprüsü'nde trafik her iki yönde birer şerit kapatılarak üçer şerit üzerinden sağlanıyor.

    Zaman zaman trafik yoğunluğuna neden olan çalışmalar nedeniyle özellikle sabah saatlerinde Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişte araç kuyrukları oluştuğu görüldü. Çalışmaların 7 Kasım'da tamamlanacak şekilde planlandığı, çalışmaların bu tarihten önce bitirilmesi için yoğun çaba sarf edileceği belirtiliyor. Çalışmalar süresince trafik akışı, her iki yönde birer şerit kapatılarak üçer şerit üzerinden sağlanacak.

    ALTERNATİF GÜZERGAHLAR ÖNERİLİYOR

    TAK'ların altından 4 şeritli araç geçişi sağlanacak şekilde çalışmaların tamamlanacak ve yol trafiğe açılacak. Çalışmalar sırasında meydana gelebilecek trafik yoğunluğundan mağdur olmamaları için sürücülere alternatif güzergahları (Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler ve Yavuz Sultan Selim köprüleri) kullanmaları öneriliyor. Çalışmalar esnasında gerekli olan tüm emniyet tedbirleri alınacağı ve trafik işaretlemeleri yapılacağı, sürücülerin de yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerektiği kaydedildi.

     

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    Etiketler: Son dakika , istanbul , Trafik , Meteoroloji
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