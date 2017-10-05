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    İstanbul'da akılalmaz olay! Polisin yanı başında kazmalarla saldırdılar

    Zeki GÜNAL - İSTANBUL (DHA)
    05.10.2017 - 14:22 | Son Güncelleme:

    İstanbul Esenler'de bir grubun kazma, sopa ve taşlarla bir araca saldırmaları güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırıya uğrayan aracın hemen yanında ise polis ekibi vardı.

    Olay geçtiğimiz günlerde Esenler Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Ellerinde kazma, taş ve sopalar bulunan grubun trafiğin durduğu caddede bağırarak ilerlediği görülüyor. Aralarında kadınların da bulunduğu grubu gören bir sürücü manevra yaparak geri dönmek istiyor. Ancak bu araç birden grubun hedefi haline geliyor.



    TAKVİYE EKİPLER GELDİ

    Sürücü ve yanındaki arkadaşı aracı terk ederek kaçıyor. Öfkeli grup aracı kazma, sopa ve taş ile adeta parçalıyor. Bu sırada saldırıya uğrayan aracın hemen yanında polis aracının olması dikkat çekiyor. Saldırı sonrası araç kullanılamaz hale geliyor. Saldırı sırasında çevredekilerin kaçışması da güvenlik kamerasına yansıyor. Çok sayıda polis ekibi olay yerine takviyeye geliyor. Olayla ilgili emniyetten henüz açıklama yapılmadı.

    Etiketler: istanbul , Polis , saldırı , olay yeri , Son dakika
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