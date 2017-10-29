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    İstanbul'da 6 kamyon birbirine girdi... Korkunç iddia!

    İSTANBUL (İHA)
    29.10.2017 - 10:41 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da Kemerburgaz-Göktürk yolunda yarış yaptığı iddia edilen 6 hafriyat kamyonu birbirine girdi. Kazada 3 kamyon şoförü yaralanırken, yol üzerinde kilometrelerce trafik oluştu. Yaklaşık 3 saat trafikte kalan vatandaşlar otobüslerden inerek yürüdü.

    Kaza, dün akşam saatlerinde Eyüp Kemerburgaz-Göktürk yolunda meydana geldi. İddiaya göre, otoyol şantiyesinde çalıştığı öğrenilen 6 hafriyat kamyonu, akşam saatlerinde birbirleriyle yarıştı. Kontrolden çıkan kamyonlar yol üzerinde birbirine girdi. Kazada 1 kamyon şoförü araç içerisinde sıkışırken, 2 kamyon şoförü de hafif şekilde yaralandı.

    Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Kemerburgaz itfaiye istasyonuna bağlı ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekip, sıkışan sürücüyü araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Kamyonların devrilmesi nedeniyle yolda ise trafik tamamen durdu. Kilometrelerce kuyruk oluştu, vatandaşlar yürümek zorunda kaldı

    Öte yandan kaza nedeniyle trafik kapanınca akşam saatlerinden evlerine gitmek isteyen vatandaşlarda yolda mahsur kaldı. Yaklaşık 3 saat boyunca trafikte kalan vatandaşlar çareyi otobüslerden inerek yürümekte buldu. Kamyonların akşam saatlerinde kaldırılmasının ardından yol tekrardan trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

     

     

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    Etiketler: istanbul , Trafik kazası
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