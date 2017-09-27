İstanbul'da 5 ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen zanlılara ait 30 adrese, eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda 15 kilo esrar, satışa hazır 40 paket eroin, 5 tabanca ve çok sayıda mermi bulundu.

Ekipler, lüks eğlence merkezlerinde kokain satışı yaptıkları illeri sürülen 15 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



