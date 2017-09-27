Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>İstanbul'da 5 ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

    İstanbul'da 5 ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

    AA
    27.09.2017 - 08:27 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 08:27

    Beyoğlu, Bağcılar, Eyüp, Ümraniye ve Şişli'de gerçekleştirilen operasyonlarda 15 kilo esrar, satışa hazır 40 paket eroin ve 5 tabanca ele geçirildi.

    Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen zanlılara ait 30 adrese, eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda 15 kilo esrar, satışa hazır 40 paket eroin, 5 tabanca ve çok sayıda mermi bulundu.

    Ekipler, lüks eğlence merkezlerinde kokain satışı yaptıkları illeri sürülen 15 şüpheliyi de gözaltına aldı.

    Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

    Etiketler: Uyuşturucu , uyuşturucu operasyonu , istanbul
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri