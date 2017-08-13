İstanbul'da 386 'gece kartalı'

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 8 Şubat'tan itibaren bekçiliğe müracaat eden 8 bin 320 kişiden 700'ünü seçti. Teorik ve uygulamalı eğitimden geçen bekçilere, özel harekât polislerinin katıldığı derslerde araç durdurma ve silah kullanma teknikleri öğretildi. Eğitimini başarılı şekilde tamamlayan 386 bekçi, bu akşam ilk mesailerine çıkacak. Mahallelerde görev yapacak bekçiler, güneşin batışından doğuşuna kadar devriye görevini yerine getirecek. 8 saat çalışma ve haftada bir gün istirahat esasına göre çalışacak bekçiler, ilk etapta polis eşliğinde görev yapacak, ardından her mahallede iki kişi olacak şekilde nöbet tutacak. 314 bekçi de daha sonra göreve başlayacak.



AMCA, DAYI DEĞİL BEYEFENDİ...

386 bekçinin göreve başlaması dolayısıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen törende, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan bekçilere hitap etti. İstanbul'daki bekçilere ‘Gece Kartalları’ ismini taktıklarını dile getiren Çalışkan, “Ben bu yeni sistemin bize çok büyük katkılar getireceğine inanıyorum. Vatandaşa amca, dayı gibi kelimeleri kullanmayın. Onlara beyefendi ve hanımefendi diye hitap edin. Yanlış iş yapmayın. Yanlış iş yapanın bizimle yürüme imkânı yok" dedi.