İstanbul'da 3 ilçede 16 saatlik su kesintisi

Özgün ve ayrıcalıklı eğitimin 5 olmazsa olmazı
Eğitim sisteminde yenilikçi yaklaşımlar artık çağımızın bir gereği. Klasikleşmiş kalıpları değiştirmek, özgün ve ayrıcalıklı bir eğitim vermek için eğitim sistemine farklı bakmak gerekiyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Büyükçekmece Arıtma Tesisi'nin içi ve çıkış hatlarında yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle, Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri ilçelerinde 4 Ekim saat 23.00 itibariyle 16 saat süreyle 5 Ekim saat 15.00'a kadar su verilmeyeceği açıklandı.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Büyükçekmece Arıtma Tesisi içi ve çıkış hatlarında zaruri bakım onarım çalışması yapılacak. 04.10.2017 Çarşamba günü 23.00 ile 05.10.2017 Perşembe 15.00 saatleri arasında 16 saat süreyle belirtilen bölgelere su verilemeyecek."