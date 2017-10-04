İstanbul'da 3 ilçede 16 saatlik su kesintisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Büyükçekmece Arıtma Tesisi'nin içi ve çıkış hatlarında yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle, Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri ilçelerinde 4 Ekim saat 23.00 itibariyle 16 saat süreyle 5 Ekim saat 15.00'a kadar su verilmeyeceği açıklandı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Büyükçekmece Arıtma Tesisi içi ve çıkış hatlarında zaruri bakım onarım çalışması yapılacak. 04.10.2017 Çarşamba günü 23.00 ile 05.10.2017 Perşembe 15.00 saatleri arasında 16 saat süreyle belirtilen bölgelere su verilemeyecek."