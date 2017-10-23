Ä°stanbul'da 3 bin gÄ±da firmasÄ±na ceza kesildi

Ä°stanbul Perakendeciler DerneÄŸi'nden (Ä°stanbul PERDER) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, dernek tarafÄ±ndan KavacÄ±k'aki bir otelde "Denetimlerdeki FarklÄ±lÄ±lar" baÅŸlÄ±klÄ± panel dÃ¼zenlendi.Â

Panelde konuÅŸan Karaca, yÄ±l iÃ§erisinde kent genelinde yaptÄ±klarÄ± denetimler hakkÄ±nda bilgi verdi.Â

Ä°stanbul'da yaklaÅŸÄ±k 107 bin iÅŸletme bulunduÄŸunu aktaran Karaca, 107 bin iÅŸletmenin 51 bin 65'inin satÄ±ÅŸ yeri olduÄŸunu, bunlarÄ±n da 23 bin 200'Ã¼nÃ¼ irili ufaklÄ± market ve benzeri iÅŸ yerlerinin oluÅŸturduÄŸu bilgisini verdi.Â

YÄ±lbaÅŸÄ±ndan bu yana yapÄ±lan 107 bin iÅŸ yerinde 135 bin denetimin 26 binini sÃ¶z konusu market ve benzeri iÅŸ yerlerinde gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini kaydeden Karaca, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:Â

"Denetim yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z firmalarÄ± Ã¶nce uyarÄ±yoruz. Dikkate almayanlara yasanÄ±n Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ÅŸekilde ceza kesiyoruz. YaklaÅŸÄ±k 3 bin gÄ±da iÅŸletmesine idari para cezasÄ± kestik. BunlarÄ±n Ã¼Ã§te birinin nedeni hijyen esaslarÄ±na aykÄ±rÄ±lÄ±ktÄ±r. En fazla tespit ettiÄŸimiz ikinci uygunsuzluk ise kayÄ±tsÄ±z faaliyet gÃ¶stermek. Her geÃ§en yÄ±l resmi kontrole tabi tuttuÄŸumuz iÅŸletme sayÄ±sÄ± artarken, idari yaptÄ±rÄ±m uyguladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÅŸletme sayÄ±sÄ±nda oransal dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ gÃ¶zlemekteyiz.Â

Marketlerimizin ve diÄŸer iÅŸ yerlerimizin mevzuata uyum konusundaki Ã§abalarÄ±nÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±lÄ±yoruz. Denetimlerde idari para cezasÄ± uygulamak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÅŸyeri oranÄ±nÄ±n giderek daha da dÃ¼ÅŸeceÄŸine inanÄ±yorum."Â

Â "YÃ–RESEL ÃœRÃœNLERÄ°N KORUNMASINA BÃœYÃœK Ã–NEM VERÄ°YORUZ"Â

Ä°stanbul PERDER BaÅŸkanÄ± Ramazan Ulu ise dernek Ã¼yesi 45 market zincirinin 1506 ÅŸubede vatandaÅŸÄ±n kaliteli ve saÄŸlÄ±klÄ± Ã¼rÃ¼ne en uygun fiyata ulaÅŸabilmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, marketlerde 28 bin 750'nin Ã¼zerinde personel istihdam ettikelri bilgisini verdi.Â

Ulu, Ã¼lkenin en Ã¶nemli sorunlarÄ±ndan biri olan iÅŸsizliÄŸin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne sunduklarÄ± katkÄ±dan dolayÄ± dururlu olduklarÄ±nÄ± kaydederek, "Fazladan bir gencimizi istihdam ordusuna kattÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda en az o kardeÅŸimiz kadar biz de mutlu oluyoruz. Ä°stanbul'un yerli marketleri olarak bir taraftan da yÃ¶resel Ã¼rÃ¼nlerimizin korunmasÄ±na bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem veriyoruz. YÃ¶resel Ã¼rÃ¼nlerimizin, halkÄ±mÄ±zÄ±n alÄ±n terinin fabrikasyon Ã¼rÃ¼nler karÅŸÄ±sÄ±nda ezilmesini istemiyoruz. Bu konuda GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n da desteklerini bekliyoruz." ifadelerini kullandÄ±. Â

Panelde sÃ¶z alan perakendeciler de, GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n mevzuat ve uygulamalar konusunda kendilerini daha fazla bilgilendirmesi konusunda destek istedi.