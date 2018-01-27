İstanbul’da 25 yıldır temmuz, caz demek...

Lou Reed, Beatles dinlemek istemedi

“Ortaköy’deyiz. Bir balık restoranında... Ertesi gün Açıkhava’da yine tarihi bir konser var. Lou Reed. ‘Burada niye Beatles çalıyor? Şunu durdurmanın imkânı yok mu? Yoksa gidelim buradan’ diyor. Restoranın sahibine ‘Müziği değiştirsen’ diyorum. Türkçe bir şeyler çalmaya başlıyor. İlk kez geldiği Türkiye’de, bir restoranda Beatles duymanın dayanılmaz sıkıntısını anlatıyor bana. ‘Her şey her yerde’ diyor. Globalizm üzerine uzun bir söylev... Memnun değil dünyamızdan. İyi ki de öyle, yoksa bu şarkılar nasıl çıkardı?” Görgün Taner-İKSV Genel Müdürü





Tori Amos’u sahnede elektrik çarptı

“Tori Amos 2005’te festivale gelmeden önce konserinde Hammond marka bir org kullanmak istediğini söyledi. İKSV’nin elinde de Türkiye’deki en özel Hammond’lardan biri vardı. Çok eski olduğu için çok nadir kullanırdık. Konserden bir-iki gün önce kendi Hammond teknisyenini gönderdi ve bakım yaptı, konsere hazırladı. Galiba bakım sırasında topraklamasında oluşan bir sorun yüzünden tam Tori Amos şarkısını çalarken küçük bir elektrik çarpması oldu ve konsere ara verdi. Pelin Opcin-İstanbul Caz Festivali Direktörü





PJ Harvey kulisi terk etti

Nick Cave’den tam iki gün sonra, 11 Temmuz 2001’de aynı sahnede PJ Harvey unutulmaz bir konser verecekti. Bir dönem yaşadıkları aşka dair büyük söylentiler vardı. PJ Harvey, Nick Cave konserini izlemek üzere Açıkhava’nın kulisine geldi. Nick Cave sahneye çıktı ve kelimenin tam anlamıyla ortalığı dağıttı. Ancak, ikilinin unutulmaz düetleri ‘Henry Lee’yi ikisinden canlı dinlemek seyircilere nasip olmadı. Nick Cave bilerek mi PJ’i davet etmedi bilinmez ama PJ Harvey konserin sonunu beklemeden Açıkhava’nın kulisini terk etti.

Nick Cave neden öyle baktı?

“Hilton... Lobi gazeteci kaynıyor, Nick Cave söyleşi verecek. Arslan’la (Eroğlu) bara tünüyoruz. İkinci sigarayı yaktığımızda ‘hazret’ görünüyor. Göz göze geliyoruz. O an uzadıkça uzuyor. Hayırdır inşallah. Sıramız geldiğinde söyleşi odasına giriyoruz. Selam-kelâm... Lobideki esrarengiz ana açıklık getiriyor: ‘Geçenlerde vefat eden dostum, üstadım Mick Geyer’e çok benziyorsunuz. Onun da sizinki gibi ceketi vardı. Onun da saçları sizinki gibiydi, rengi, boyu... O da sizin sigaranızdan içerdi.’ Söyleşiden birkaç saat sonra bir telefon: ‘Nick Cave, sizi konserden sonra yemeğe bekliyor’. Yücel Göktürk-Müzik yazarı





1994 İlk İstanbul Caz Festivali... Festivalin direktörü bugün İKSV’nin genel müdürü olan Görgün Taner.

1996 Efsane konser: Keith Jarrett, Gary Peacock, Jack DeJohnette... 15 Temmuz 1996.

1997 Marcus Miller, Eric Clapton, Massive Attack, İstanbul’daydı.

1998 Festivalin sponsoru Garanti Bankası oldu.

1999 17 Ağustos depremi sonrasında, festivalde rehberlik yapan gençlerden oluşan grup deprem bölgesine gitti.

2001 Nick Cave & The Bad Seeds ilk İstanbul konserini 9 Temmuz’da Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde verdi.

2002 ‘Caz Vapuru’ etkinliğinin ilki yapıldı. Şehir Hatları’na ait Barış Manço adlı vapur Kabataş’tan Anadolu Kavağı’na gidip geldi.

2004 Charlie Haden ve Carla Bley konseri sağanak yağmura rağmen yerinden kalkmayan seyircilerle devam etti.

2005 Pelin Opcin, İstanbul Caz Festivali Direktörü oldu.

2008 Rufus Wainwright’ın konserde başlattığı tartışma uzun yıllar konuşuldu: “Sizin o köprü ne kadar da eşcinsel öyle!”

2010 ‘Tünel Şenliği’ ilk kez yapıldı.

2011 Jamie Cullum, Santral İstanbul konserinde ezan sesini duyunca şarkı söylemeyi kesip piyanosuyla eşlik etti.

2012 Keith Jarret, Gary Peacock ve Jack DeJohnette 16 yıl aradan sonra İstanbul’daydı.

2016 15 Temmuz darbe girişimi olduğu sırada, UNIQ Açıkhava Sahnesi’nde French Quarter ve Hugh Coltman konseri devam ediyordu.

2017 ‘Vitrin: Türkiye Güncel Müzik Buluşması’ ilk kez yapılmaya başladı.