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    İstanbul'da 20 saatlik su kesintisi

    DHA
    31.01.2018 - 06:35 | Son Güncelleme:

    İSKİ, Bakırköy, Küçükçekmece ve Avcılar'da bazı mahallelere 20 saat su verilemeyeceğini açıkladı.

    İSKİ'den yapılan açıklamada, " 'Gebze-Halkalı banliyö hatlarının iyileştirilmesi inşaat, elektrik ve mekanik sistemleri yapım işi' kapsamında Avcılar-Sefaköy isale hattında deplase çalışması yapılacaktır. Bu çalışma nedeniyle saat 10:00 ile 1 Şubat Perşembe günü 06:00 saatleri arasında 20 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" denildi.

    Su verilemeyecek mahalleler ise şöyle belirtildi:
    Küçükçekmece: Cumhuriyet, Kanarya, İstasyon ve Fatih Mahalleleri.
    Bakırköy: Florya, Şenlikköy ve Basınköy Mahalleleri.
    Avcılar: Gümüşpala Mahallesi.

    Etiketler: su kesintisi , son dakika
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