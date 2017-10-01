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    İstanbul'da 15 ilçede eş zamanlı operasyon: 30 gözaltı

    Hürriyet Haber
    01.10.2017 - 16:29 | Son Güncelleme:

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince, 15 ilçede tespit edilen 40 adrese eş zamanlı korsan kitap operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 30 kişi gözaltına alınırken, toplam 270 bin 296 adet korsan ürün ele geçirildi.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince, yapılan çalışmalar kapsamında korsan kitap ve film DVD'si bulundurduğu tespit edilen adreslere dün operasyon düzenlendi. Operasyon Avcılar, Bayrampaşa, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Fatih, Kartal, Kadıköy, Kağıthane, Maltepe, Sultangazi, Ümraniye, Üsküdar, Şişli ve Zeytinburnu ilçelerinde eş zamanlı olarak yürütüldü.

    Çalışmalar kapsamında tespit edilen 40 adrese düzenlenen korsan kitap operasyonunda 32 bin 21 adet bandrolsüz kitap, 200 adet kitap kapağı, 5 bin 500 adet kitap forması, 32 bin 550 adet CD-DVD, 2 adet onlu çoğaltım cihazı olmak üzere toplam 270 bin 296 ürün ele geçirildi.
    Operasyonlarda 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

    Etiketler: korsan kitap , korsan kitap operasyonu , gözaltı
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