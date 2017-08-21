İstanbul’da 14 Anadolu lisesinde boş kontenjan kaldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları ile yeni oluşan boş kontenjanları dün e-okul üzerinden paylaştı. Buna göre 7 Ağustos’ta sonuçları açıklanan lise yerleştirmelerinde kontenjanlarını dolduran İstanbul’daki 14 Anadolu lisesinde birer kişilik boşluk oldu. Ankara’da boş kontenjana sahip Anadolu lisesi sayısı 2’den 7’ye yükseldi. İmam hatiplerde boş kontenjan sayılarıysa birinci nakil döneminin ardından düştü. Adaylar 25 Ağustos’a kadar sürecek ikinci nakil döneminde bir kez daha tercih yapabilecek. 28 Ağustos’ta ise ikinci nakil dönemi yerleştirme sonuçları açıklanacak. Ardından sıra 28 Ağustos-6 Eylül’de üçüncü nakil dönemine gelecek. Ağustosta düzenlenen nakil dönemlerindede boş kontenjan ya da taban puana bakmaksızın tercih yapılabiliyor.

İSTANBUL’DA 14, ANKARA’DA 7 ANADOLU LİSESİNDE BOŞLUK

7 Ağustos’ta açıklanan lise yerleştirme sonuçları ardından 14-18 Ağustos’ta birinci nakil tercihleri alındı. Birinci nakil dönemi sonuçları ve yeni boş kontenjanlar ise dün açıklandı. İstanbul’da lise yerleştirmelerinde tüm kontenjanlarını dolduran Ataşehir, Habire Yahşi, Halil Bekmezci, Bahçeşehir Atatürk, Mehmetçik, Esenyurt, Türk Kızılayı Kartal, Gazi, Kadriye Moroğlu, Ertuğrul Gazi, Kadir Has, Kurtköy, Silivri, Ümraniye Merkez Anadolu liselerinde birinci nakiller sonrasında birer boşluk kaldı. Ankara’da Bala Anadolu Lisesi’nde 22; Çayırhan Anadolu Lisesi’nde 85 kontenjan dolmazken, Anıttepe, Çankaya, Reha Alemdaroğlu, Etlik ve İncirli Anadolu liselerinden birer açık oluştu. İzmir’de ise Beydağ Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde 11 koltuğa kimse yerleşmedi. Üç büyük şehirde fen ve sosyal bilimler liselerinde ise hiçbir açık oluşmadı. Anadolu liselerinde 7 Ağustos’a göre taban puanlarıysa 1-2 puan daha arttı.

İMAM HATİPLERDE BOŞ KOLTUKLAR ERİDİ

Anadolu liselerine göre düşük puanla öğrenci alan imam hatiplerde 7 Ağustos’taki yerleştirmeler ardından İstanbul’da 183’ünden 25’inde; Ankara’da 63’ünden 26’sında ve İzmir’deyse 44’ünden 33’ünde boş kontenjan kalmıştı. Birinci nakil dönemi sonrasındaysa en az bir boş kontenjanı olan imam hatip lisesi sayısı İstanbul’da 18 ve Ankara’da 23’e düşerken, İzmir’de 33’te sabit kaldı.

NAKİL TARİHLERİ

21-25 Ağustos: Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları

28 Ağustos: Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının ilanı

28 Ağustos-6 Eylül: Yerleştirmeye esas üçüncü nakil tercih başvuruları

8 Eylül: Yerleştirmeye esas üçüncü nakil sonuçlarının ilanı

11-14 Eylül: İl/İlçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca nakiltercih başvuruların alınması

15 Eylül: İl/İlçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları nakil yerleştirme sonuçlarının ilanı

18 Eylül: 2017-2018 eğitim yılı açılışı