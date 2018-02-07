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    İstanbul'da 12 saatlik su kesintisi

    DHA
    07.02.2018 - 11:53 | Son Güncelleme:

    Üsküdar ve Beykoz'un bazı bölgelerine bugün ve yarın belirli saatler aralığında su verilemeyecek.

    İSKİ'den yapılan açıklamada, " Salacak - Kuzguncuk arasında yeni döşenen isale hattının mevcut sisteme bağlantısı yapılacağından; 7 Şubat 2018 Çarşamba Günü 22:00 ile 8 Şubat 2018 Perşembe Günü 10:00 saatleri arasında 12 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecek" denildi.

    Su alamayacak bölgeler şöyle;
    Üsküdar: Aziz Mahmut Hüdayi, Beylerbeyi, Çengelköy, Kandilli, Kuleli, Kuzguncuk, Küçüksu, Küplüce, Salacak, Selimiye, Sultantepe ve Valide-i Atik Mahalleleri.
    Beykoz: Göztepe Mahallesi ile Göksu Mahallesi'nin bir kısmı.

    Etiketler: İstanbul'da su kesintisi , su kesintisi , Üsküdar , Beykoz , son dakika
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