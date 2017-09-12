İstanbul'da 12 Eylül protestoları

78'liler Vakfı öncülüğünde bir araya gelen çeşitli siyasi parti, dernek ve sivil toplum örgütü üyesi yaklaşık 50 kişilik grup, Taksim'deki Kazancı yokuşunda toplandı. 12 Eylül darbesinin 37'nci yıl dönümü nedeniyle açıklama yapmak isteyen grup, güvenlik bariyerlerinin arkasına aranarak alındı. "Gün gelecek, devran dönecek, darbeciler halka hesap verecek" sloganı atan grup, " 12 Eylül'den 15 Temmuz'a ve OHAL'e bütün darbeciler yargılansın" yazılı pankart taşıdı. Grup adına yapılan açıklamada, "Darbecilerle toplumsal suç ortaklığını reddedelim" denildi. Grup açıklamanın ardından Kazancı yokuşundan ayrıldı.

TRT ÖNÜNDE EYLEM

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi üyesi bir grup, 12 Eylül darbesinin 37'nci yıl dönümündü TRT İstanbul Radyosunun Şişli Osmanbey'deki binası önünde toplandı. Grup adına "12 Eylül'den OHAL'e hayır darbelere hayır" başlığıyla yapılan açıklamada, "Darbeye karşı olmak ve darbeleri önlemek için yapılması gerekenler bellidir; darbe kurumlarını kapatmak, darbecileri ve bu vesileyle işlenen her türlü suçu cezalandırmak, hak ve özgürlükleri genişletmek, baskıdan kurtarmak, demokratikleşme ve barışı sağlamak ve kurumsallaştırmak" denildi.

ERENKÖY'DE PROTESTO

Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği'nden (ADAM-DER) 12 Mart ve 12 Eylül darbesi mağduru askerler, İstanbul, Erenköy'deki İşkence Kurbanlarına Saygı Anıtı'nda buluşarak darbeleri protesto ettiler. Anıt önünde toplananlar “Darbe Mağduru Öğrenci askerler adalet istiyor" ,“Hukuksuz yargı hükümlüsü askerler adalet istiyor" ,"Askeri darbelerin mağduru idik, şimdi ayrımcılığın mağduru olduk “ yazılı dövizleri taşıdı. Grup üyeleri 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Gruba İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da destek verdi. Yarkadaş yaptığı konuşmada, “Nuriye ve Semih'in avukatlarının gözaltına alınması, 12 Mart ve 12 Eylül'ün tipik bir uygulamasıdır. Bu, savunma hakkının gasp edilmesidir. Bir 12 Eylül ürünü olan AKP, darbe dönemlerini bile aşan uygulamalara imza atıyor. Savunma hakkı gasp ediliyor, 12 Eylül faşizminin simgelerinden olan tek tip kıyafete geçilmek isteniyor" dedi.

“GAZETECİLER HER DÖNEM CEZAEVİNDE"

Yarkadaş, elinde tuttuğu Cumhuriyet ve Sözcü gazetelerini basın mensuplarına göstererek, Gazetenin manşetinde, medya mensuplarının karşılaştıkları baskılar ve Cumhuriyet Gazetesi yazarlarının karşı karşıya kaldığı hukuksuzluklar var… Peki o halde sormak gerekmez mi? 12 Mart ve 12 Eylül'den bugüne ne değişti? Gazeteciler o gün de cezaevindeydi; bugün de cezaevinde…" diye konuştu. AK Parti'nin 12 Mart ve 12 Eylül askeri darbe dönemlerindeki uygulamaları bile aştığını söyleyen Yarkadaş, “114 bin memurun sorgusuz sualsiz işten atılması, 184 gazetecinin cezaevinde tutulması bunların en somut örnekleridir" diye konuştu.