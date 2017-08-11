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    İstanbul'da 11 ilçede terör örgütü PKK’ya operasyon: 12 gözaltı

    Çağatay KENARLI/İSTANBUL (DHA)
    11 Ağustos 2017 - 09:22Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 09:23

    İSTANBUL’da terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 12 kişi gözatına alındı.

    İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü PKK’ya yönelik yaptığı operasyonda kırsal alanda ve örgütün Avrupa’daki kamplarında eğitim alarak şehir merkezlerinde örgüt adına eylem yapacağı belirlenen kişileri tespit etti. Tespit edilen kişilerin esnafa etkinlik adı altında zorla davetiye sattığı da belirlendi. Bunun üzerine ekipler sabah saatlerinde Arnavutköy, Avcılar, Ataşehir, Bağcılar, Bahçelievler, Esenler, Fatih, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Kartal ve Sultangazi’de eş zamanlı operasyon düzenledi. 

    Yapılan operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 18 kişiden 12’si gözaltına alındı. 6 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, 1 otomatik tüfek, 1 av tüfeği ile çok sayıda basılı ve dijital örgütsel doküman ele geçirildi.

    Gözaltına alınan 12 kişi Vatan Caddesi’nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

     

    Etiketler: İstanbul , PKK , operasyon
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