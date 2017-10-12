İstanbul'da 11 adrese uyuşturucu baskını

Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler, sabah saat 06. 00 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle 551 Sokak'ta bulunan bir apartmanın farklı iki dairesine özel harekat polislerinin desteğiyle operasyon düzenlendi. Kapıları koçbaşı ve levye yardımıyla kırılarak girilen dairelerde aramalarda bulunuldu. Operasyon yapılan sokaklar da geniş güvenlik önlemleri alındı. Gözaltı ve adreslerdeki aramalar devam ediyor.