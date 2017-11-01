İstanbul’da 1 milyondan fazla öğrenci ikili eğitimde

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesini yanıtladı.

İsmet Yılmaz, İstanbul'da ikili eğitim yapan okul sayısının (temel eğitim ve ortaöğretim) 2015-2016 eğitim öğretim yılında 1.279, 2016-2017 eğitim öğretim yılında ise 1.091 olduğunu, ikili eğitim gören öğrenci sayısının da 2015-2016 eğitim öğretim yılında 1 milyon 166 bin 976, 2016-2017 eğitim öğretim yılında ise 1 milyon 121 bin 486 olduğunu açıkladı.

Normal eğitimde 2015-2016 eğitim öğretim yılında 3 bin 188 okulda 1 milyon 335 bin 989 öğrencinin, 2016-2017 eğitim öğretim yılında ise 3 bin 375 okulda 1 milyon 391 bin 854 öğrencinin eğitim öğretim gördüğünü belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"2016-2017 eğitim öğretim yılında İstanbul'da şube başına düşen öğrenci sayısı; ilkokulda 27, ortaokulda 28 ve ortaöğretimde 21. Derslik başına düşen öğrenci sayısı ise temel eğitimde 32 ve ortaöğretimde 25. İstanbul'da taşımalı eğitim gören öğrenci sayısı; 2015-2016 eğitim öğretim yılında 18 bin 297, 2016-2017 eğitim öğretim yılında ise 15 bin 897."

Bakan Yılmaz, Tanrıkulu'nun üniversitelerden kaydını sildiren veya donduran öğrencilerle ilgili verdiği bir başka soru önergesini de şöyle yanıtladı:

"Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alınan konuyla ilgili yazıda; 2011-2017 yılları arasında üniversitelerden kaydını sildiren veya donduran öğrenci sayısının 826 bin 59, yeniden öğrenim hayatına başlayan öğrenci sayısının 403 bin 902 olduğu belirtiliyor."