İstanbul’a ‘yeni yaka’

İSTANBUL’un yeni yakası olarak tanımlanan ‘Kuzey Yakası’ projesi, Emlak Konut GYO güvencesiyle İstanbul Başakşehir’de hayat buluyor. Konut projeleri, metro hattı, entegre ulaşım ağları, sosyal ve kültürel alanlar, alışveriş merkezleri, okullar ve spor alanlarına komşu bir alanda hayata geçecek proje ofisleri, ticari alanları, oteli, hayvanat bahçesi ve dünya metropollerinde görmeye alıştığımız şehir parkıyla dikkat çekiyor. Toplamda 373 adet ofis ve otelin yanı sıra birçok sosyal etkinliği de içerisinde barındıran Kuzey Yakası projesinde doğayla iç içe akıllı ofisler satışa çıktı. Ofislerin fiyatı 349 bin liradan başlıyor.

13 BİN BİRİM YAPTI

Kuzey Yakası ile ilgili açıklamalarda bulunan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum “1995 yılında pilot bölge olarak çalışmalara başlanan ve 2003 yılından sonra süratle atılımların hızlandığı örnek bir şehircilik anlayışı ile planlı ve altyapılı olarak gelişmeye devam eden Başakşehir bölgesinde, Emlak Konut olarak yaklaşık 13 bin bağımsız bölüm, ulaşım, altyapı ve gerekli sosyal donatıların inşasını gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Başakşehir konum itibariyle 3. Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, Entegre Sağlık Kampüsü, stadyumlar, resmi kurum binaları ve üniversite gibi devletimizin büyük ölçekli yatırım projeleri ile her geçen gün değerine değer katan bir bölge olma özelliğini hiçbir zaman kaybetmeyecek potansiyeliyle ön plana çıkıyor. Halen merkez olarak planladığımız alanda 5 bin kişilik cami ile birlikte aynı zamanda Halkalı-3.Havalimanı metrosu, Başakşehir-Kayaşehir metrosu, Başakşehir-Olimpiyat Tramvay duraklarını ve otoparkları barındıran 25 bin metrekare alanlı meydan projemizin yapımı devam etmektedir. Bu doğrultuda şimdi de Başakşehir’de İstanbul’un iş ve sosyal yaşamına yeni bir soluk getiriyoruz. Bölge ile uyum sağlayacak, doğa ile iç içe az katlı ofis ve ticari ünitelerin olduğu proje ile iş yaşamını Kuzey Yakası’nda yeniden yorumluyoruz. Kuzey Yakası içerisinde ofisler ve ticari alanların yanı sıra; otel, spor kompleksi, konser salonu, sosyal tesisler, çocuk alanları ve hayvanat bahçesi gibi faaliyet alanlarının dışında bir de dünya metropollerinde görmeye alıştığımız devasa bir şehir parkı yer alıyor” dedi.

OTEL, OFİS VE ŞEHİR PARKI

VERİLEN bilgiye göre Kuzey Yakası bulunduğu konum itibariyle ve Tem, E-5, 3.köprü gibi bağlantı yollarına olan yakınlığı ile dikkat çekerken, doğal yaşamla iş dünyasını bir araya getiriyor. Proje, hayvanat bahçesinden, ofislere, kongre merkezinden otele, benzeri dünya metropollerinde olan şehir parkına kadar birçok farklı konsepti bünyesinde barındırıyor. Kuzey Yakası’nda bulunan projede toplamda 10 blokta yatay mimari konsepti ile az katlı geliştirildi. Projenin 7 blokunda ticaret ve ofis işlevi tanımlanmış olup geriye kalan 2 bloku otel ve kongre merkezine, 1 bloku ise içerisinde spor salonu ve kapalı yüzme havuzu bulunan spor tesisine ayrıldı. Proje kapsamındaki otel bloku 153 adet odası, beraber çalışabileceği kongre merkezi ve fitness-sauna-havuz gibi sosyal alanlarıyla hizmet verecek. Kongre merkezi 600 kişilik konferans salonu, 143 kişilik toplantı odası, 83 kişilik seminer salonu, 400 metrekarelik fuaye ve 2 bin 100 metrekarelik lobi alanından oluşuyor. Proje kapsamında ayrıca basketbol sahası ve kapalı yüzme havuzu birimlerinden oluşan tesis toplam 996 seyirci kapasitesine sahip olacak.