İstanbul'a yeni sanat galerisi

Açılışa özel olarak, Ayşen Savcı’nın ve Ayşın İşeri Atölyesi sanatçılarının imzasını taşıyan eserlerden oluşan Gl’onze’da sanaseverlerle buluşuyor. Sergide, cam ve bronz sanatının örnekleri izleyicilerin beğenisine sunuluyor.

Gecede açılış konuşması yapan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, 20 yıldır kültür ve sanatın tüm dallarına destek olmayı sosyal sorumluluk olarak gördüklerini ve attıkları her yeni adımda bu misyonu ileri taşıma gayretinde olduklarını söyledi. Ateş şöyle konuştu; "Bugün bankamız bünyesinde hizmet veren sergi alanımız GaleriDeniz’de kendi koleksiyonlarımızdan sonra ilk kez misafir sanatçılarımızı ağırlıyoruz. Cam ve heykel alanında heyecan verici eserlere hayat veren Ayşen Savcı’nın cam eserleri ve Ayşın İşeri Atölyesi sanatçılarının işlerinden oluşan Gl’onze Sergisi’ndeki eserler, arkalarında taşıdıkları derin anlamlar ile de hepimizi etkiledi. Kültür ve sanata destek bizim için ülkemizin geleceğine ve gelecek nesillere yatırım demek. Geleceğe ve ülkemize yatırım ise işimizi anlamlı kılan temel motivasyon. Dolayısıyla, insanımız için, ülkemiz ve geleceğimiz için bu alandaki desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz.”