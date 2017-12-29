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GenÃ§lerin sanatsal buluÅŸma mekanÄ±: Ante Sanat

â€˜Hayat Sanattaâ€™ sloganÄ±yla, sanatÄ±n birleÅŸtirici ve iyileÅŸtirici gÃ¼cÃ¼nÃ¼ yaÅŸamak isteyen genÃ§lere KadÄ±kÃ¶y KalamÄ±ÅŸâ€™ta kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§an Ante Sanat, gÃ¼zelliklerle fark yaratmayÄ± hedefliyor.

HÃ¼rriyet Haber
29.12.2017 - 13:48 | Son GÃ¼ncelleme :

SanatÄ±n, toplumun iyileÅŸtirici ve birleÅŸtirici gÃ¼cÃ¼ olduÄŸuna inandÄ±klarÄ±nÄ± Mimar Sinan Devlet KonservatuarÄ± mezunu, tiyatro sanatÃ§Ä±larÄ± Duygu ÃœzÃ¼m Arat ve Can Kulanâ€™Ä±n â€˜Hayat Sanattaâ€™ mottosuyla kurduÄŸuÂAnte Sanat Merkeziâ€™nde, Konservatuara HazÄ±rlÄ±k, Tiyatro ve Sinema oyunculuÄŸu, 06-16 YaÅŸ Sanat Destekli Drama, Emre TÃ¶rÃ¼n ile Kamera OyunculuÄŸu, Ä°letiÅŸim OdaklÄ± Tango ve Ritim Terapi atÃ¶lyeleri bulunuyor.

GenÃ§lerin sanatsal buluÅŸma mekanÄ±: Ante Sanat

FenerbahÃ§e StadÄ±â€™na yÃ¼rÃ¼me mesafesinde olan Ante Sanatâ€™Ä±n kurucularÄ± Arat ve Kulan, tÃ¼m atÃ¶lyelerde ana hedeflerinin, toplumda birbirini anlayan, Ã¶n yargÄ±larÄ± kÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, hayal gÃ¼Ã§leri kuvvetli, Ã¼retimi arttÄ±rma potansiyeline sahip genÃ§lerle fark yaratmak olduÄŸunu belirttiler.

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