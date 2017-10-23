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Ä°stanbulâ€™a yazÄ±lmÄ±ÅŸ en gÃ¼zel 7 ÅŸarkÄ±

Ä°stanbulâ€¦ Nice medeniyetlere ev sahipliÄŸi yapmÄ±ÅŸ, nice ÅŸarkÄ±cÄ±larÄ±n, ÅŸairlerin, yÃ¶netmenlerin anlata anlata bitiremediÄŸi bÃ¼yÃ¼lÃ¼ ÅŸehir; Ä°stanbul! Onunla ilk defa â€˜Seni yeneceÄŸim ey koca Ä°stanbul!â€™ duygularÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsÄ±nÄ±z. Ama o yenilmezdir; gÃ¼Ã§lÃ¼dÃ¼r, gÃ¼zeldir. Bu gÃ¼cÃ¼ ve gÃ¼zelliÄŸi karÅŸÄ±sÄ±nda edeceÄŸiniz sadece birkaÃ§ sÃ¶zÃ¼nÃ¼z vardÄ±r. Onu da edersinizâ€¦ Bazen iÃ§inizden kendi kendinize bazen de dÄ±ÅŸÄ±nÄ±zdan milyonlara. BazÄ±larÄ± bu birkaÃ§ sÃ¶zÃ¼ Ã¶ylesine gÃ¼zel sÃ¶yler ki, Ä°stanbulâ€™u en iyi onlar anlatÄ±r. Ä°ÅŸte Ä°stanbulâ€™a yazÄ±lmÄ±ÅŸ en gÃ¼zel ÅŸarkÄ±lar. Keyifli okumalar, keyifli dinlemeler!

Kaynak: DoÄŸan Burda
23.10.2017 - 14:29 | Son GÃ¼ncelleme :

Pinhani - Ä°stanbul'da

Pinhani neden bu kadar seviliyor diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsanÄ±z eÄŸer, yaklaÅŸÄ±k 15 yÄ±l geriye gitmelisiniz ve bu ÅŸarkÄ±yÄ± dinlemelisiniz. ÅžarkÄ± Ã¶ylesine iÃ§inize iÅŸliyor ki, tekrar ve tekrar dinlemek istiyorsunuz. â€˜Ä°stanbul'da kimim var, kimin iÃ§in bu toz duman?â€™

Ä°stanbulâ€™a yazÄ±lmÄ±ÅŸ en gÃ¼zel 7 ÅŸarkÄ±

YalÄ±n â€“ Ä°stanbul Benden BÃ¼yÃ¼k

YalÄ±n'Ä±n her ÅŸarkÄ±sÄ± ayrÄ± ve Ã¶zel. O naif ve gÃ¼zel sesi baÄŸlayÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± hiÃ§ kaybetmiyor. Ä°nsan, 'Bir BakmÄ±ÅŸsÄ±n' albÃ¼mÃ¼nde yer alan â€˜Ä°stanbul Benden BÃ¼yÃ¼kâ€™ ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± dinlerken geÃ§miÅŸe Ã¶zlem duyuyor, keÅŸkeler arasÄ±nda boÄŸuluyor. Ve Ä°stanbul'un bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¼zel sÃ¶zleriyle dem vuruyor.

Ä°stanbulâ€™a yazÄ±lmÄ±ÅŸ en gÃ¼zel 7 ÅŸarkÄ±

Teoman - Ä°stanbul'da SonbaharÂ

Teoman'Ä±n ne denli gÃ¼zel ve bÃ¼yÃ¼k bir mÃ¼zisyen olduÄŸunu anladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸarkÄ±larÄ±ndan bir tanesi. Bir sonbahar gÃ¼nÃ¼nde Ä°stanbul'un yorgunluÄŸuna ve Ã§ocukluÄŸun Ã¶zlemine dair bir gÃ¼zel bir ÅŸarkÄ±.

Ä°stanbulâ€™a yazÄ±lmÄ±ÅŸ en gÃ¼zel 7 ÅŸarkÄ±

Pamela â€“ Ä°stanbul

Az mÄ± dinledik bu ÅŸarkÄ±yÄ±? Ä°stanbul'un ortalama standartlarda bir insana ne denli bÃ¼yÃ¼k etki edebileceÄŸini bÃ¼yÃ¼lÃ¼ bir ÅŸekilde anlatan bir ÅŸarkÄ±. ÅžarkÄ±nÄ±n klibindeki baÅŸlangÄ±Ã§ konuÅŸmasÄ± ve Pamelaâ€™nÄ±n bÃ¼yÃ¼lÃ¼ danslarÄ± aklÄ±mÄ±zda kalanlardan.

Ä°stanbulâ€™a yazÄ±lmÄ±ÅŸ en gÃ¼zel 7 ÅŸarkÄ±

Safiye Ayla - ÃœskÃ¼darâ€™a Gideriken AldÄ± da Bir YaÄŸmur

DiÄŸer adÄ±yla 'Katibim TÃ¼rkÃ¼sÃ¼' olarak da bilinen bu parÃ§a o nostaljik Ä°stanbul dÃ¶nemini hissetmek isteyenler iÃ§in biÃ§ilmiÅŸ kaftan!Â 

Ä°stanbulâ€™a yazÄ±lmÄ±ÅŸ en gÃ¼zel 7 ÅŸarkÄ±

Sezen Aksu - Ah Ä°stanbul

'Ah Ä°stanbul' Minik SerÃ§e dediÄŸimiz zaman aklÄ±mÄ±za gelen ilk ÅŸarkÄ±lardan bir tanesi. Sezen Aksu, â€™Ah Ä°stanbul Ä°stanbul olalÄ±, hiÃ§ gÃ¶rmedi bÃ¶yle kederâ€™ diyerek Ä°stanbulâ€™un ve aÅŸkÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlatÄ±r. Bize de dinlemek dÃ¼ÅŸer!

Ä°stanbulâ€™a yazÄ±lmÄ±ÅŸ en gÃ¼zel 7 ÅŸarkÄ±

Gripin/Emre AydÄ±n - Sensiz Ä°stanbul'a DÃ¼ÅŸmanÄ±m

2-3 yÄ±l Ã¼st Ã¼ste dinlediÄŸimiz bu parÃ§a dÃ¶neminin en iyi dÃ¼etlerinden bir tanesiydi. "Ne olur gel! Ben sensiz Ä°stanbul'a dÃ¼ÅŸmanÄ±m." diyerek Ä°stanbulâ€™un en gÃ¼zel aÅŸk ile olabileceÄŸini vurguladÄ±lar.Â 

Ä°stanbulâ€™a yazÄ±lmÄ±ÅŸ en gÃ¼zel 7 ÅŸarkÄ±

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Etiketler: en gÃ¼zel ÅŸarkÄ±lar , keyif
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