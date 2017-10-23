Ä°stanbulâ€™a yazÄ±lmÄ±ÅŸ en gÃ¼zel 7 ÅŸarkÄ±

Pinhani - Ä°stanbul'da
Pinhani neden bu kadar seviliyor diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsanÄ±z eÄŸer, yaklaÅŸÄ±k 15 yÄ±l geriye gitmelisiniz ve bu ÅŸarkÄ±yÄ± dinlemelisiniz. ÅžarkÄ± Ã¶ylesine iÃ§inize iÅŸliyor ki, tekrar ve tekrar dinlemek istiyorsunuz. â€˜Ä°stanbul'da kimim var, kimin iÃ§in bu toz duman?â€™
YalÄ±n â€“ Ä°stanbul Benden BÃ¼yÃ¼k
YalÄ±n'Ä±n her ÅŸarkÄ±sÄ± ayrÄ± ve Ã¶zel. O naif ve gÃ¼zel sesi baÄŸlayÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± hiÃ§ kaybetmiyor. Ä°nsan, 'Bir BakmÄ±ÅŸsÄ±n' albÃ¼mÃ¼nde yer alan â€˜Ä°stanbul Benden BÃ¼yÃ¼kâ€™ ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± dinlerken geÃ§miÅŸe Ã¶zlem duyuyor, keÅŸkeler arasÄ±nda boÄŸuluyor. Ve Ä°stanbul'un bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¼zel sÃ¶zleriyle dem vuruyor.
Teoman - Ä°stanbul'da SonbaharÂ
Teoman'Ä±n ne denli gÃ¼zel ve bÃ¼yÃ¼k bir mÃ¼zisyen olduÄŸunu anladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸarkÄ±larÄ±ndan bir tanesi. Bir sonbahar gÃ¼nÃ¼nde Ä°stanbul'un yorgunluÄŸuna ve Ã§ocukluÄŸun Ã¶zlemine dair bir gÃ¼zel bir ÅŸarkÄ±.
Pamela â€“ Ä°stanbul
Az mÄ± dinledik bu ÅŸarkÄ±yÄ±? Ä°stanbul'un ortalama standartlarda bir insana ne denli bÃ¼yÃ¼k etki edebileceÄŸini bÃ¼yÃ¼lÃ¼ bir ÅŸekilde anlatan bir ÅŸarkÄ±. ÅžarkÄ±nÄ±n klibindeki baÅŸlangÄ±Ã§ konuÅŸmasÄ± ve Pamelaâ€™nÄ±n bÃ¼yÃ¼lÃ¼ danslarÄ± aklÄ±mÄ±zda kalanlardan.
Safiye Ayla - ÃœskÃ¼darâ€™a Gideriken AldÄ± da Bir YaÄŸmur
DiÄŸer adÄ±yla 'Katibim TÃ¼rkÃ¼sÃ¼' olarak da bilinen bu parÃ§a o nostaljik Ä°stanbul dÃ¶nemini hissetmek isteyenler iÃ§in biÃ§ilmiÅŸ kaftan!Â
Sezen Aksu - Ah Ä°stanbul
'Ah Ä°stanbul' Minik SerÃ§e dediÄŸimiz zaman aklÄ±mÄ±za gelen ilk ÅŸarkÄ±lardan bir tanesi. Sezen Aksu, â€™Ah Ä°stanbul Ä°stanbul olalÄ±, hiÃ§ gÃ¶rmedi bÃ¶yle kederâ€™ diyerek Ä°stanbulâ€™un ve aÅŸkÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlatÄ±r. Bize de dinlemek dÃ¼ÅŸer!
Gripin/Emre AydÄ±n - Sensiz Ä°stanbul'a DÃ¼ÅŸmanÄ±m
2-3 yÄ±l Ã¼st Ã¼ste dinlediÄŸimiz bu parÃ§a dÃ¶neminin en iyi dÃ¼etlerinden bir tanesiydi. "Ne olur gel! Ben sensiz Ä°stanbul'a dÃ¼ÅŸmanÄ±m." diyerek Ä°stanbulâ€™un en gÃ¼zel aÅŸk ile olabileceÄŸini vurguladÄ±lar.Â
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KiÅŸisel farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± arttÄ±racak, bilgi kazanmanÄ±zÄ± saÄŸlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek ÅŸeyler planlamalÄ±sÄ±nÄ±z. Tüm...KoÃ§ Burcu - BugÃ¼n
BaÅŸarÄ±nÄ±zÄ± diÄŸerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalÄ±, bilgilerin gerçekliÄŸinden emin olmalÄ± ve baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanÄ±z,...BoÄŸa Burcu - BugÃ¼n
Evinizde ve özel iliÅŸkilerinizde yapacaÄŸÄ±nÄ±z deÄŸiÅŸiklikler duygusal anlamda istikararÄ± saÄŸlayabilir. Ä°ÅŸ birliÄŸine açÄ±k olmanÄ±z durumunda, evinizi veya yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z yeri...Ä°kizler Burcu - BugÃ¼n
Önemli detaylarÄ± atlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±zdan emin olun. Ä°stediÄŸinizi açÄ±k açÄ±k ortaya koymak iÅŸe yarar çözümler üretmenizde size yardÄ±m edebilir....YengeÃ§ Burcu - BugÃ¼n
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. YanlÄ±ÅŸ nedenlere dayalÄ± deÄŸiÅŸiklikler yapmak doÄŸru olmayabilir. OlaylarÄ± doÄŸru deÄŸerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - BugÃ¼n
Sahip olduÄŸunuzdan daha fazla paranÄ±z varmÄ±ÅŸ hissine kapÄ±lmayÄ±n ve aÅŸÄ±rÄ± harcamalardan kaçÄ±nÄ±n. Sizi motive eden kiÅŸilerle görüÅŸebileceÄŸiniz bir hafta...BaÅŸak Burcu - BugÃ¼n
Bu hafta sonu, önemli kiÅŸisel deÄŸiÅŸiklikler yapmanÄ±z durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - BugÃ¼n
DÄ±ÅŸ etkilere baÄŸlÄ± duygusal durumlarla uÄŸraÅŸabileceÄŸiniz bir hafta sonundasÄ±nÄ±z. BazÄ± kiÅŸilerin yapacaÄŸÄ± son dakika deÄŸiÅŸiklikleri sizi asÄ±l uÄŸraÅŸmanÄ±z gereken iÅŸlerden...Akrep Burcu - BugÃ¼n
DuyduÄŸunuz her ÅŸeye inanmamalÄ±sÄ±nÄ±z. Belli anlaÅŸmalar yapmadan ya da bazÄ± sözler vermeden önce, kendi araÅŸtÄ±rmanÄ±zÄ± bizzat yapmanÄ±zda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - BugÃ¼n
EndiÅŸelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandÄ±rabilir ve doÄŸru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle baÄŸlantÄ±lÄ± konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalÄ±sÄ±nÄ±z....OÄŸlak Burcu - BugÃ¼n
Çok fazla bilgi paylaÅŸÄ±mÄ± size ters ÅŸekilde geri dönebilir ve size bazÄ± bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiÄŸiniz kiÅŸilerle iliÅŸkilerinizi...Kova Burcu - BugÃ¼n
Bu hafta sonu, bazÄ± iÅŸleri ele alÄ±ÅŸ veya uygulayÄ±ÅŸ biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...BalÄ±k Burcu - BugÃ¼n