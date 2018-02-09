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    İstanbul’a sürpriz il başkanı

    Gizem KARAKIŞ / ANKARA
    09.02.2018 - 14:10 | Son Güncelleme:

    AK Parti’nin İstanbul İl Başkanı Selim Temurci’nin istifasının ardından yeni il başkanının kim olacağı da belli oldu. Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre yeni il başkanı Bayram Şenocak olarak belirlendi. AK Parti’de bazı il başkanlarının daha istifa edebileceği öğrenildi.

    AK Parti İstanbul İl Başkanı görevini 3 yıldır sürdüren Selim Temurci yaptığı basın açıklaması ile görevi bıraktığını açıkladı. Bu açıklamanın hemen ardından yerine Temurci’nin yerine gelecek isim de belli oldu.

    İstanbul’a sürpriz il başkanıAynı zamanda MÜSİAD yönetim kurulu üyesi de olan Bayram Şenocak AK Parti İstanbul İl Başkanlığına getirildi.

    BİR HAFTALIK SÜREYİ BEKLEMEDEN İSTİFA ETTİ

    Edinilen bilgiye göre, AK Parti’de bazı il başkanlarının istifası istendi ve kendilerine bir hafta süre tanındı. İstanbul İl Başkanı Temurci bir haftalık süreyi beklemeden istifa etti.

     

     

    Son dakika... AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci istifa ettiSon dakika... AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci istifa etti

    ŞENOCAK 40 YAŞINDA

    1978’de Trabzon’da doğan Bayram Şenocak, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Gençlik Kolları’ndan başladığı siyasete, İl Yerel Yönetimler Komisyon Üyesi, İl Yedek Yönetim Kurulu Üyesi, 2010-2012 yılları arasında İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Avcılar’dan sorumlu İl Koordinatörü olarak devam etti. 2012-2014 yılları arasında da ilçe başkanlığı görevinde bulundu.

    İstanbul’a sürpriz il başkanı

     

    Etiketler: istanbul il başkanı , Bayram Şenocak , ak parti , son dakika
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