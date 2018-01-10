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    İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İşte son durum

    Hürriyet Haber
    10.01.2018 - 15:02 | Son Güncelleme:

    İstanbul’da hafta sonu sıcaklıklar düşerken, kent genelinde yağışlı bir hava etkili olacak. Pazar günü karla karışık yağmur beklenirken, gece saatlerinde ise kar yağışı görülebilir.

    Geçtiğimiz hafta sonu yazı aratmayan günler yaşayan İstanbul’u bu hafta sonu soğuk bir hava bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, cumartesi gününden itibaren Marmara Bölgesi’nde hava sıcaklığı düşüşe geçecek. Soğuk hava dalgası bölgede üç gün etkili olacak.

    İstanbul’a kar ne zaman yağacak İşte son durum

    İstanbul’da pazar günü karla karışık yağmurun görülmesi beklenirken, gece saatlerinde ise kar yağışı ihtimali bulunuyor. Karın yağıp yağmayacağını havadaki nem oranı ve rüzgârın yönü ve şiddeti belirleyecek. Soğuk havanın pazartesi ve salı günü de yurt genelinde etkili olması bekleniyor.

     

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    Etiketler: kar ne zaman yağacak
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