Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İstanbul'a ilk kar ne zaman düşer?

    İstanbul'a ilk kar ne zaman düşer?

    Volkan ŞAHİN / vsahin@hurriyet.com.tr
    14.11.2017 - 12:54 | Son Güncelleme:

    Kasım ayının ortasına geldiğimiz şu günlerde, İstanbul’da yılın ilk kar yağışının ne zaman gerçekleşeceği merak konusu… Son simülasyonlarda, 20-23 Kasım arasında İstanbul için kuvvetli bir soğuk hava dalgası görünüyor. Bu soğuk hava dalgasının İstanbul'da yüksek kesimlerde, çok düşük ihtimal de olsa kar yağışına yol açma olasılığı bulunuyor. Uzmanlar ise şimdiden yorum yapmanın bilimsellikten uzak olacağı görüşünde.

    Hava tahmininde kullanılan simülasyon modellerinden GFS (The Global Forecast System) model verilerindeki kar beklentisiyle ilgili, havaninotlari.com internet sitesinde yer alan değerlendirme dikkat çekti.

    İşte model verilerindeki kar olasılığına dikkat çeken o değerlendirme:

    “Son günlerde bu modellerde 20-23 Kasım gibi İstanbul için kuvvetli bir soğuk hava dalgası görünüyor. Bu soğuk hava dalgasının İstanbul'da yüksek kesimlerde, çok düşük de olsa, kar yapma ihtimali var. Tabii ki kesin bir şey söylemeyiz ancak modellerde görünen bu.

    Önümüzde yaklaşık 10 gün olduğu için ‘kar yağacak’ demek bilimsellikten uzak olur, ancak kasım ayı içinde İstanbul'da kar ihtimali görmek de ilginç.”

    İstanbula ilk kar ne zaman düşer
    İstanbula ilk kar ne zaman düşer


     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: kar yağışı , meteoroloji
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri