Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İstanbul'a hiç gitmedi ama gelen kağıtla hayatı karardı... 'Utanıyorum'

    İstanbul'a hiç gitmedi ama gelen kağıtla hayatı karardı... 'Utanıyorum'

    Tolga YANIK/KONYA, (DHA)
    30.12.2017 - 10:34 | Son Güncelleme:

    KONYA’da demir doğrama atölyesi işleten 47 yaşındaki Ali Coşar, hayatı boyunca hiç gitmediğini öne sürdüğü İstanbul’da 2015-16 yılları arasında’Dilencilik’ yaptığı gerekçesiyle, kendisine Kabahatler Kanunu’na göre 15 kez toplam 2 bin 500 lira para cezası uygulandığını söyledi. Coşar, dilenci olmadığını belirtip, hakkında uygulanan para cezalarına itiraz ettiğini ancak, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından, başvurunun süresi içerisinde yapılmadığı için reddedildiğini, bunun üzerine BİMER’e başvurduğunu söyledi.

    Yakmayık 35 yıldır demir doğrama ustalığı yapan ve 20 yıldır da kendi atölyesini işleten 4 çocuk babası Ali Coşar, geçen Ağustos ayında vergi dairesinden gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı. Coşar, cep telefonuna mesaj gelmesi üzerine vergi dairesini gittiğini ve dilencilik nedeniyle adına Kabahatler Kanunu’na göre para cezası uygulandığını öğrendiğini belirtti.

    İstanbula hiç gitmedi ama gelen kağıtla hayatı karardı... Utanıyorum

    Coşar, şunları söyledi:

    "Cep telefonuma geçen Ağustos ayında, vergi dairesinden mesaj geldi. Bende bu mesajı anlamadığım için muhasebecime gönderdim. Maliyeye borcumuzun olup olmadığını sormasını istedim. Yaptığı araştırmada Kabahatler Kanunu’na göre para cezası uygulandığını söyledi. Bunun üzerine vergi dairesine gittiğimde, oradaki görevli, benim TC kimlik numarasına, İstanbul’da dilencilik yaptığım gerekçesiyle 2015-16 yılları arasında 15 kez olmak üzere toplam 2 bin 500 lira para cezası uygulanmış olduğunubelirtti. İstanbul’a hiç gitmediğimi, Konya’da esnaf olduğumu söyledim.”

    ’İSTANBULA GİTTİĞİMİ İSPAT ETSİNLER, MALIM, MÜLKÜN DEVLETİMİN OLSUN’

    Adına uygulanan para cezalarına itiraz etmek için İstanbul’da Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurduğunu belirten Coşar, ancak mahkemenin, başvurunun süresi içerisinde yapılmadığı için geçen 20 Kasım günü ret kararı verdiğini söyledi. Coşar, ”Ben itirazımla kendimi aklamaya çalışmıyorum. İstanbul'a ömrüm boyunca gitmiş bir insan değilim. Eğer İstanbula gittiğimi ispat etsinler, malım, mülküm devletimin olsun" dedi.

    İstanbula hiç gitmedi ama gelen kağıtla hayatı karardı... Utanıyorum

    Coşar, para cezasını ödemediğini ve ödemeyeceğini , mahkemenin ret kararının ardından da geçen 22 Aralık günü BİMER’e başvurduğunu ve cevap beklediğini söyledi.

    Bu olaydan dolayı utancından yakınlarının yüzüne bakamadığını ve psikolojisinin bozulduğunu belirten Coşar, "Sorun para cezası değil. Buradaki çevredeki esnaf bana ’Sen İstanbul’da dilencilik mi yaptın?’ diye soruyor.Ben yakınlarımın yüzüne bakamıyorum.Ben sesimi duyuramıyorum.dedi.

    Etiketler: dilenci
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri