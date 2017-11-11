İstanbul’a Bostancı’dan girdi

Yüzde 5 peşinat ve 120 ay vade imkanı sunulan konut projesinde ‘Önce otur sonra öde’ kampanyası düzenlendi. Projeden ev alanlar teslimat sonrası taşınma sürecine kadar hiçbir ödeme yapmama avantajına da sahip oluyor. Teslimleri ise Mart 2018’de yapacaklarını belirten Yapıen İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Celal Koçer, “Ağırlıklı olarak kamu projeleri geliştiriyoruz. İnşaat, bina konut projeleri dışında, iş merkezleri, hastaneler ve okullar inşa ettik. Ayrıca otel, motel, turizm tesisleri, fabrikalar, endüstriyel tesisler, su arıtma tesisleri, katı atık depolama tesisleri ve kentsel altyapı projelerinde yer aldık. Antalya, Yalova, Kocaeli, Giresun ve Bayburt’ta da işler yürütüyoruz. 13 projeye aynı anda devam ediyoruz. Bundan sonra konut sektöründe de açılım yapma düşüncesindeyiz. ‘Bostancı Deluxe’ bizim İstanbul’la tanışma ve prestij projemiz olacak” dedi. Projede dairelerin metrekare fiyatları 7 bin 450 TL’den, 2+1 daire fiyatı ise 850 bin TL’den başlıyor. ‘Bostancı Deluxe’ projesine ilişkin bilgi veren Elife Yapı &Mimarlık Kurucu Ortağı Selin Bilal ise projenin yüzde 80’inin yeşil alan ve peyzaja ayrıldığına dikkat çekerek, dairelerin de 11’inci kattan itibaren Adalar ve deniz manzarasına sahip olduğunu da belirtti. Bilal “Projemiz Bostancı İskelesi’ne 5 dakika mesafede, metro istasyonuna ve minibüs yoluna 2 dakika, E-5 karayoluna ise 3 dakika mesafe yer alıyor” dedi.